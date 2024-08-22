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    «Санкт-Галлен» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Галлен» — «Трабзонспор»
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    «Санкт-Галлен»
    «Санкт-Галлен» на своем поле примет «Трабзонспор» в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санкт-Галлен 22:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
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    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» вышел в Лигу конференций благодаря пятой позиции в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.

    Команда начала выступления в турнире со второго раунда квалификации, в котором прошла казахстанский «Тобол», после чего справилась с польским «Шленском».

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках первого раунда Кубка Швейцарии, клуб на выезде разгромил «Малькантоне» (4:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Санкт-Галлен» выиграл семь раз при одном поражении.

    При этом в Суперлиге Швейцарии коллектив занимает 3-ю строчку после четырех туров с отставанием в один балл от лидера «Цюриха», а также по разнице мячей — от второго «Сьона».

    Шадрак Аколо, Бастьен Тома и Виллем Жеббель — лучшие бомбардиры команды в Лиге конференций в текущем сезоне с двумя голами.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» благодаря третьему месту в турецкой лиге вышел в квалификацию Лиги Европы, где вылетел в третьем раунде.

    Команда не смогла найти контраргументов в дуэли против венского «Рапида», которому проиграла как дома, так и на выезде — 0:1 и 0:2 соответственно.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубков в рамках турецкого чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Сивасспором» (0:0).

    Этот результат не позволил коллективу стартовать с победы в своем национальном чемпионате, где он после одного сыгранного поединка занимает лишь 12-е место с одним баллом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу конференций и турецкий чемпионат, «Трабзонспор» не выиграл.

    При этом в этой безвыигрышной серии коллектива дважды проиграл при одной ничьей, что говорит о его не лучшей форме накануне визита в Швейцарию.

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    Три гола команды в квалификациях еврокубков текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Санкт-Галлен» не пропускал

    • в семи из восьми последних матчей «Санкт-Галлен» выиграл

    • в пяти последних матчах «Трабзонспора» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.60, победа «Трабзонспора» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех их последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в семи из восьми последних их матчей.

    Ставка: «Санкт-Галлен» победит за 2.20

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    «Санкт-Галлен» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
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