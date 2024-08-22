В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 22 августа пройдет матч РФШ — АПОЭЛ. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирная таблица: РФШ продолжает лидировать в чемпионате Латвии, после 25 туров чемпионы набрали 65 очков. В 26 туре внутреннего первенства футболисты рижской футбольной школы одержали крупную победу над клубом «Гробиня» (3:0).

Последние матчи: На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).

Теперь команда РФШ выступает в Лиге Европы. В третьем раунде рижская футбольная школа обыграла «Санта-Колому» из Андорры (7:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал пять побед.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. Новый сезон на Кипре стартует 24 августа, в матче 1-го тура внутреннего первенства АПОЭЛ на выезде сыграет против клуба «Эносис».

Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали одну победу, в трёх встречах была зафиксирована ничья и в одной встрече было зафиксировано поражение.

Статистика для ставок

АПОЭЛ не может выиграть на протяжении трёх матчей

Победная серия РФШ состоит из пяти матчей

РФШ и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.15, а победа РФШ — в 2.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.68.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.84.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.