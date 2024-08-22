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    Соперники сыграют в открытый футбол?

    РФШ — АПОЭЛ. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на РФШ — АПОЭЛ
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    АПОЭЛ — «Гент»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 22 августа пройдет матч РФШ — АПОЭЛ. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 АПОЭЛ

    АПОЭЛ

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ продолжает лидировать в чемпионате Латвии, после 25 туров чемпионы набрали 65 очков. В 26 туре внутреннего первенства футболисты рижской футбольной школы одержали крупную победу над клубом «Гробиня» (3:0).

    Последние матчи: На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

    РФШ — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).

    Теперь команда РФШ выступает в Лиге Европы. В третьем раунде рижская футбольная школа обыграла «Санта-Колому» из Андорры (7:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал пять побед.

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. Новый сезон на Кипре стартует 24 августа, в матче 1-го тура внутреннего первенства АПОЭЛ на выезде сыграет против клуба «Эносис».

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали одну победу, в трёх встречах была зафиксирована ничья и в одной встрече было зафиксировано поражение.

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ не может выиграть на протяжении трёх матчей

    • Победная серия РФШ состоит из пяти матчей

    • РФШ и АПОЭЛ ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.15, а победа РФШ — в 2.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.68.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.84.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.

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    РФШ — АПОЭЛ. Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч РФШ — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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