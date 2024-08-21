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    «Спарта» проиграет в гостях?

    Мальмё — Спарта: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 21.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — «Спарта»
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    «Спарта»
    21 августа в матче квалификации Лиги чемпионов сыграют «Мальмё» и пражская «Спартак». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Спарта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2024 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 22:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Мальмё»

    Турнирное положение: «Мальмё» лидирует в чемпионате Швеции. У команды 44 очка в 19 встречах.

    У «Мальмё» 14 побед, две ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 47:17.

    Мальмё — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Мальмё» не хватает стабильности. Команда чередует победы с неудачами и сильно много пропускает.

    В августе очень сложным было противостояние с ПАОКом. Первый матч закончился вничью 2:2.

    В ответной встрече всё решилось в дополнительное время. «Мальмё» с трудом победил со счетом 4:3 и продолжил борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мальмё» в августе еще не проигрывал. В четырех матчах команда одержала две победы и дважды сыграла вничью.

    Футболисты шведского клуба находятся в хорошей форме. Последний раз «Мальмё» уступал еще в конце июля. Тогда были зафиксированы два поражения кряду от «Сириуса» и «Клаксвика».

    «Спарта»

    Турнирное положение: «Спарта» в чемпионате Чехии располагается на первой строчке. У клуба отличная статистика.

    На старте чемпионата «Спарта» одержала пять побед кряду и набрала 15 очков. У команды лучшая атака в лиге. На данный момент забито 12 голов.

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    • Последние матчи: «Спарта» в августе провела 5 матчей. У команды четыре победы и одна ничья. Пражский клуб в нынешнем месяце ни разу не проигрывал.

    Ранее «Спарта» провела три гостевых матча кряду. Удалось победить «Богемианс» (2:1), ФКСБ (3:2) и «Яблонец» (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Букмекеры затрудняют выделить фаворита в предстоящей дуэли. У обеих команд равные шансы на успех.

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    Гости постараются надежнее сыграть в обороне. «Спарте» на выезде нужно пропустить как можно меньше.

    В этом году команды уже встречались в товарищеском матче. «Спарта» 1 марта взяла верх над «Мальмё» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • «Мальмё» лидирует в чемпионате Швеции

    • «Спарта» в августе не проиграла ни одного матча

    • 1 марта 2024 года пражский клуб победил «Мальмё» в товарищеском матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальмё» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.

    Прогноз: «Мальмё» постарается выиграть первый матч. На своем поле команда будет действовать первым номером.

    Ставка: Победа «Мальмё» за 2.25.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом поединке будет забито минимум три гола.

    Ставка: ТБ 3 за 2.23

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    «Мальмё» — «Спарта». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Спарта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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