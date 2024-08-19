Вильярреал
Атлетико
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в прошедшем сезоне выступил неудачно. «Субмарина» финишировала лишь на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» проиграл в 13 матчах Примеры из 38. Да и в свои ворота команда пропустила аж 65 мячей.
Вильярреал — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «желтая субмарина» выиграла 1 раз при 3 поражениях.
В своем последнем контрольном поединке «Вильярреал» был разгромлен «Брайтоном» (0:4). А вот спарринг с дортмундской «Боруссией» завершился ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 10 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Субмарина» явно поборется за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.
Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только кто сумеет заменить ведущего форварда Александра Сорлота?! Норвежец, кстати, перешел в «Атлетико».
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» в прошлом сезоне неплохо выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 70 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.
В последнем контрольном матче команда сумела одолеть «Ювентус» (2:0). А вот виктория над скромным «Китчи» получилась более уверенной (6:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» настрелял 14 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь трижды.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в летних спаррингах мадридцы смотрелись выгодно. Да и Сорлот сразу принялся регулярно забивать.
При этом «Атлетико» уже 2 года не проигрывал «Вильярреалу». Да и в нынешней диспозиции мадридцы выглядят монолитнее соперника.
А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «матрасники» пропустили 43 мяча.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Сорлот и Антуан Гризманн явно проявят высокую атакующую активность.
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл в 3 из 4 летних спаррингов
- «Вильярреал» не побеждал в 4 своих последних матчах
- «Атлетико» в 2 последних матчах обыгрывал «Вильярреал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.
- 2.09Ювентус — Комо: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.32Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.75ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, к тому же имеют классный подбор атакующих исполнителей.
В двух последних очных поединках побеждали «матрасники», да и на сей раз «Атлетико» переиграет оппонента.
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече оппоненты подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.76