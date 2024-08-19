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    «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?

    Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.18. 19.08.2024

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    Александр Сорлот
    19 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:30 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» в прошедшем сезоне выступил неудачно. «Субмарина» финишировала лишь на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вильярреал» проиграл в 13 матчах Примеры из 38. Да и в свои ворота команда пропустила аж 65 мячей.

    Вильярреал — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «желтая субмарина» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    В своем последнем контрольном поединке «Вильярреал» был разгромлен «Брайтоном» (0:4). А вот спарринг с дортмундской «Боруссией» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 10 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Субмарина» явно поборется за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

    Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только кто сумеет заменить ведущего форварда Александра Сорлота?! Норвежец, кстати, перешел в «Атлетико».

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» в прошлом сезоне неплохо выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 70 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.

    В последнем контрольном матче команда сумела одолеть «Ювентус» (2:0). А вот виктория над скромным «Китчи» получилась более уверенной (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» настрелял 14 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь трижды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в летних спаррингах мадридцы смотрелись выгодно. Да и Сорлот сразу принялся регулярно забивать.

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    При этом «Атлетико» уже 2 года не проигрывал «Вильярреалу». Да и в нынешней диспозиции мадридцы выглядят монолитнее соперника.

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «матрасники» пропустили 43 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Сорлот и Антуан Гризманн явно проявят высокую атакующую активность.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл в 3 из 4 летних спаррингов

    • «Вильярреал» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Атлетико» в 2 последних матчах обыгрывал «Вильярреал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.

    Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, к тому же имеют классный подбор атакующих исполнителей.

    В двух последних очных поединках побеждали «матрасники», да и на сей раз «Атлетико» переиграет оппонента.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече оппоненты подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.76

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    «Вильярреал» — «Атлетико». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Примера, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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