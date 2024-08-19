19 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в прошедшем сезоне выступил неудачно. «Субмарина» финишировала лишь на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» проиграл в 13 матчах Примеры из 38. Да и в свои ворота команда пропустила аж 65 мячей.

Последние матчи: летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «желтая субмарина» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

В своем последнем контрольном поединке «Вильярреал» был разгромлен «Брайтоном» (0:4). А вот спарринг с дортмундской «Боруссией» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. А вот в собственные ворота лондонцы пропустили 10 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Субмарина» явно поборется за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

Поединки против «Атлетико» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только кто сумеет заменить ведущего форварда Александра Сорлота?! Норвежец, кстати, перешел в «Атлетико».

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» в прошлом сезоне неплохо выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 70 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.

В последнем контрольном матче команда сумела одолеть «Ювентус» (2:0). А вот виктория над скромным «Китчи» получилась более уверенной (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» настрелял 14 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь трижды.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в летних спаррингах мадридцы смотрелись выгодно. Да и Сорлот сразу принялся регулярно забивать.

При этом «Атлетико» уже 2 года не проигрывал «Вильярреалу». Да и в нынешней диспозиции мадридцы выглядят монолитнее соперника.

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. В прошедшем чемпионате «матрасники» пропустили 43 мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Сорлот и Антуан Гризманн явно проявят высокую атакующую активность.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл в 3 из 4 летних спаррингов

«Вильярреал» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Атлетико» в 2 последних матчах обыгрывал «Вильярреал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.30.

Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, к тому же имеют классный подбор атакующих исполнителей.

В двух последних очных поединках побеждали «матрасники», да и на сей раз «Атлетико» переиграет оппонента.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече оппоненты подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.76