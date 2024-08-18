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    В Новороссийске будут забивать!

    «Черноморец» Нв — «Тюмень». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Тюмень»
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    «Черноморец» Новороссийск
    18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Тюмень». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 18 Августа 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:30 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» стартовали крайне неудачно. По итогам 5 первых туров команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв в 5 поединках сумел разжиться лишь 3 очками. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 5 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре подопечные Вадима Гаранина снова уступили. «Черноморец» Нв проиграл сочинцам (1:2).

    До того команда уступила в Калининграде (0:2). А вот чуть ранее «моряки» сенсационно переиграли «Урал» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: над Вадимом Гараниным висит Дамоклов меч увольнения. Так что этот матч вполне может последним матчем тренера в клубе.

    Поединки с тюменцами для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что «моряки» будут активно атаковать. Ничего другого им попросту не остается, да и оппонент выглядит бледновато.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы обречены на борьбу за выживание. По итогам первых 5 туров команда находится на 14 месте в турнирной таблице первой лиги.

    Причем «Тюмень» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не взять хотя бы балл. «Тюмень» с минимальным счетом уступила «Ротору».

    До того команда подписала мировую с «Уфой» (2:2). Зато сибирякам удалось переиграть проблемный «Шинник» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» отличилась 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота сибиряки пропустили уже 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане игры и результатов. Да и набрали тюменцы пока всего 4 очка в 5 матчах.

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    При этом «Тюмень» пока лишь один раз выиграла в нынешнем первенстве. Зато «морякам» команда не проигрывает уже 25 лет.

    Состав у команды по именам выглядит достаточно скромно. А вот мотивация добыть вторую победу в сезоне у сибиряков запредельная.

    Очевидно, что тюменцы не будут лишь обороняться. Да и оппонент явно находится в психологической яме, чем гости должны воспользоваться.

    Статистика для ставок

    • Тюменцы в среднем забивают менее гола за матч

    • «Черноморец» Нв пропустил 9 мячей в 5 турах первенства

    • «Моряки» еще ни разу не выиграли в новом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: Обе команды обороняются не лучшим образом, так что и в этом матче совершат несколько результативных ошибок.

    И те, и другие намерены улучшить свое турнирное положение, и явно будут активно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.10

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    «Черноморец» Нв — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. В Новороссийске будут забивать!
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