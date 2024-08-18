18 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Тюмень». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» стартовали крайне неудачно. По итогам 5 первых туров команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв в 5 поединках сумел разжиться лишь 3 очками. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре подопечные Вадима Гаранина снова уступили. «Черноморец» Нв проиграл сочинцам (1:2).

До того команда уступила в Калининграде (0:2). А вот чуть ранее «моряки» сенсационно переиграли «Урал» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: над Вадимом Гараниным висит Дамоклов меч увольнения. Так что этот матч вполне может последним матчем тренера в клубе.

Поединки с тюменцами для команды исторически складываются успешно. В четырех очных поединках «Черноморец» Нв выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что «моряки» будут активно атаковать. Ничего другого им попросту не остается, да и оппонент выглядит бледновато.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы обречены на борьбу за выживание. По итогам первых 5 туров команда находится на 14 месте в турнирной таблице первой лиги.

Причем «Тюмень» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 5 матчах команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не взять хотя бы балл. «Тюмень» с минимальным счетом уступила «Ротору».

До того команда подписала мировую с «Уфой» (2:2). Зато сибирякам удалось переиграть проблемный «Шинник» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» отличилась 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота сибиряки пропустили уже 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане игры и результатов. Да и набрали тюменцы пока всего 4 очка в 5 матчах.

При этом «Тюмень» пока лишь один раз выиграла в нынешнем первенстве. Зато «морякам» команда не проигрывает уже 25 лет.

Состав у команды по именам выглядит достаточно скромно. А вот мотивация добыть вторую победу в сезоне у сибиряков запредельная.

Очевидно, что тюменцы не будут лишь обороняться. Да и оппонент явно находится в психологической яме, чем гости должны воспользоваться.

Статистика для ставок

Тюменцы в среднем забивают менее гола за матч

«Черноморец» Нв пропустил 9 мячей в 5 турах первенства

«Моряки» еще ни разу не выиграли в новом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: Обе команды обороняются не лучшим образом, так что и в этом матче совершат несколько результативных ошибок.

И те, и другие намерены улучшить свое турнирное положение, и явно будут активно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.10