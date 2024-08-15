В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч АЕК — «Ноа». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч АЕК — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АЕК

Турнирная таблица: В чемпионате Греции АЕК стал серебряным призёром, набрав 78 очков. Команда уступила золото ПАОКу два пункта. Новый сезон на внутренней арене стартует 18 августа, в рамках 1-го тура АЕК сыграет против ФК ОФИ.

Последние матчи: АЕК стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии греческий коллектив добился победы в противостоянии против «Интера» из Андорры (4:3 — дома, 4:0 — в гостях).

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Однако в третьем квалификационном раунде ЛК АЕК на выезде уступил команде «Ноа» (1:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Перед стартом нового официального сезона АЕК провёл 6 товарищеских матчей: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

«Ноа»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении. «Ноа» матч 1-го тура пропускал, а игру 2-го игрового дня участник Лиги конференций выиграл у «Ширака» (5:0).

Последние матчи: В Лиге конференций «Ноа» преодолел две стадии отбора. Сначала вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Потом было участие во втором отборочном раунде, в котором «Ноа» одержал победу над клубом «Слима» (Мальта) (7:0 — дома, 0:0 — в гостях).

«Ноа» в шаге от выхода в последний отборочный раунд Лиги конференций, так как выиграл у

АЕКа первую игру (3:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Ноа» в последних пяти встречах одержал две победы, одну игру сыграл вничью и две встречи проиграл.

Статистика для ставок

«Ноа» в Лиге конференций обыгал «Шкендию» (4:1) и «Слиму» (7:0)

АЕК выиграл во втором раунде у «Интера» (8:3)

«Ноа» и АЕК (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.35, а победа «Ноа» — в 18.50.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Ноа» имеет преимущество над греческим соперником в два гола, даже если армянский клуб проиграет, то не должен растерять своё преимущество, добытое в первом матче поединка.

Ставка: Фора «Нора» (+2) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют в результативный футбол. В среднем за матч игроки «Ноа» и АЕКа забивают по 4 мяча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.