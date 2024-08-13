Будё-Глимт
Ягеллония
«Буде-Глимт»
Турнирное положение: «Буде-Глимт» привычно доминирует в своем чемпионате. На текущий момент команда находится там на 1 месте.
При этом «Буде-Глимт» в прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов прошел латвийский барьер. РФШ был обыгран дважды — 4:0, 3:1.
Последние матчи: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Буде-Глимт» в 4 матчах кряду.
В своем последнем поединке «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Викингом» (1:1). А вот до того была минимально обыграна «Ягеллония».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: норвежский клуб смотрится весьма прилично. Да и оборона команды напоминает бетон, пропуская в среднем менее гола за матч.
При этом «Буде-Глимт» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и настрой на битву с поляками уж точно будет максимальным.
Очевидно, что норвежцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева явно сильнее соперника, что снова подтвердят на поле.
«Ягеллония»
Турнирное положение: Поляки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Ягеллония» давно зарекомендовал себя ершистым еврокубковым бойцом.
Причем «Ягеллония» блестяще выступает в чемпионате Польши. Команда сейчас находится на 1 месте в турнирной таблице.
Последние матчи: в первой встрече поляки уступили со счетом 0:1. А вот до того команда переиграла «Сталь» Мелец (2:0).
В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Ягеллония» прошла «Паневежис». В обоих поединках поляки были сильнее — 4:0, 3:1.
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках поляки отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уверенный проход литовского барьера явно не расхолодит команду. Да и с норвежцами «Ягеллония» еще способна пободаться.
Средняя результативность команды составляет 2 гола за матч. В 3 поединках чемпионата Польши игроки клуба забили 7 раз.
При этом «Ягеллония» имеет вполне качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда выиграла в 6 матчах кряду.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Да и в плане реализации поляки уж точно способны поднатореть.
Статистика для ставок
- «Ягеллония» до последней коллизии выиграла 6 раз кряду
- «Буде-Глимт» не проигрывала в 7 своих последних поединках
- В первом поединке минимально выиграли норвежцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Буде-Глимт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 5.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 3.25КАМАЗ — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.00Барселона — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Норвежцы явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.
«Буде-Глимт» явно сильнее поляков, и наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Буде-Глимт» в 1 тайме за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16