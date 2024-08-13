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    «Буде-Глимт» оперативно добьет поляков

    «Буде-Глимт» — «Ягеллония». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 13 августа 2024 года

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    Никита Хайкин
    13 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Буде-Глимт» и «Ягеллония». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Буде-Глимт» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
    •

    «Буде-Глимт»

    Турнирное положение: «Буде-Глимт» привычно доминирует в своем чемпионате. На текущий момент команда находится там на 1 месте.

    При этом «Буде-Глимт» в прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов прошел латвийский барьер. РФШ был обыгран дважды — 4:0, 3:1.

    Последние матчи: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Буде-Глимт» в 4 матчах кряду.

    В своем последнем поединке «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Викингом» (1:1). А вот до того была минимально обыграна «Ягеллония».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: норвежский клуб смотрится весьма прилично. Да и оборона команды напоминает бетон, пропуская в среднем менее гола за матч.

    При этом «Буде-Глимт» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и настрой на битву с поляками уж точно будет максимальным.

    Очевидно, что норвежцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева явно сильнее соперника, что снова подтвердят на поле.

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: Поляки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Ягеллония» давно зарекомендовал себя ершистым еврокубковым бойцом.

    Причем «Ягеллония» блестяще выступает в чемпионате Польши. Команда сейчас находится на 1 месте в турнирной таблице.

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в первой встрече поляки уступили со счетом 0:1. А вот до того команда переиграла «Сталь» Мелец (2:0).

    В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Ягеллония» прошла «Паневежис». В обоих поединках поляки были сильнее — 4:0, 3:1.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках поляки отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход литовского барьера явно не расхолодит команду. Да и с норвежцами «Ягеллония» еще способна пободаться.

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    Средняя результативность команды составляет 2 гола за матч. В 3 поединках чемпионата Польши игроки клуба забили 7 раз.

    При этом «Ягеллония» имеет вполне качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда выиграла в 6 матчах кряду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Да и в плане реализации поляки уж точно способны поднатореть.

    Статистика для ставок

    • «Ягеллония» до последней коллизии выиграла 6 раз кряду

    • «Буде-Глимт» не проигрывала в 7 своих последних поединках

    • В первом поединке минимально выиграли норвежцы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Буде-Глимт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 5.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Норвежцы явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.

    «Буде-Глимт» явно сильнее поляков, и наверняка постарается быстро вскрыть оборону соперника.

    Ставка: Победа «Буде-Глимт» в 1 тайме за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Буде-Глимт» — «Ягеллония»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Буде-Глимт» оперативно добьет поляков
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