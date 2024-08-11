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    Будет ли прервана низовая серия «Родины»?

    «Чайка» — «Родина». Ставки (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат России, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Родина»
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    «Родина»
    В пятом туре первенства первой российской лиги «Чайка» дома сыграет против московской «Родины». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 11 Августа 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Коллектив из Песчанокопское в прошлом сезоне занял второе место в таблице в одной из групп второй лиги и получил билет на повышение.

    В первом же дивизионе на данный момент «Чайка» с восемью набранными пунктами находится на четвертой строке.

    Чайка — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом туре команда расписала домашнюю мировую против «Сокола» 1:1, после чего поочередно обыграла в гостях «Черноморец» 2:1 и на своем поле «Нефтехимик» 4:0. В прошлом игровом дне она поделили очки в Москве с «Торпедо» 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Состояние команды: «Чайка» за девять предыдущих официальных встреч потерпела только одно поражение. Также за этот период она добилась пяти победных результатов и расписала три мировые. Причем за все это время она только в одном случае уходила с поля без забитого гола.

    «Родина»

    Турнирное положение: Команда из Москвы в прошлом розыгрыше первой лиги финишировала пятой, уступив лишь по дополнительным показателям четвертому месту.

    В текущем же первенстве «Родина» после четырех туров идет на седьмой строке, имея в активе семь пунктов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Стартовал столичный клуб стартовал с домашней мировой 0:0 против «Балтики». Затем он выиграл по 1:0 у «СКА-Хабаровск» на своем поле и «Алании» в гостях. В прошлом же туре он дома уступил «КАМАЗу» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За предыдущие девять встреч в рамках первой лиги «Родина» проиграла только в двух случаях. Еще за это время она расписала две ничьи и добилась шести выигрышей. И в трех матчах за данный период коллектив уходил с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели только один матч, который выиграла «Чайка» в товарняке в прошлом году — 2:1

    • «Чайка» забивала в каждом матче в текущем чемпионате

    • Все четыре игры «Родины» в новом сезоне больше гола за игру не приносили

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 2.36, победа «Чайки» — 3.05, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Ждем, что на этот раз низовая серия игр «Родины» будет прервана и команды на двоих смогут забить хотя бы два мяча.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.80.

    Прогноз: И также не исключаем, что отличится смогут обе команды, ведь в прошлом году в товарняке они смогли огорчить друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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    «Чайка» — «Родина»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. Будет ли прервана низовая серия «Родины»?
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