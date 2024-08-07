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    «Интер» оперативно расправится с аравийцами

    «Интер» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Аль-Иттихад»
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    Генрих Мхитарян
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:30 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Команда Симоне Индзаги уверенно выиграла Скудетто. «Интер» аж на 19 очков опередил финишировавший вторым «Милан».

    При этом «Интер» проиграл всего в 2 поединках из 38. А вот забила команда аж 89 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 3 раза при одной ничьей.

    Причем «Интер» в последнем поединке не сумел одолеть «Пизу» (1:1). Зато «Лас-Пальмас» итальянцам удалось разгромить (3:0).

    В 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги даже в контрольных матчах впечатляют. Да и последняя ничья — не более, чем случайность.

    При этом «Интер» имеет потрясающий подбор атакующих исполнителей. Так что в этом поединке миланцы явно будут активно нестись вперед.

    Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Да и прибавить итальянцам есть за счет чего.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Эта команда провалила минувший чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» занял скромное 5 место.

    При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивал менее 2 голов за матч: 63 мяча в 34 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 54 раза.

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    • Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. Причем все 4 были проиграны.

    При этом «Аль-Иттихад» в последней контрольной встрече уступил «Бетису» (1:4). Да и скромному «Фаренсе» команда проиграла (1:3).

    В 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: аравийцы пока проигрывают всем подряд. Так что в морально-психологическом плане команда пребывает в явном кризисе.

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    Пока не столь результативен статусный Карим Бензема. В трех контрольных матчах он отличился лишь одним забитым мячом.

    Да и вообще, «Аль-Иттихад» крайне нестабилен. Выехать на опыте и мастерстве одного Бензема явно не получается.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы аравийцы могут найти в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Интер» выиграл в 3 из 4 летних спаррингах

    • «Аль-Иттихад» проиграл в 5 своих последних матчах

    • «Интер» не проигрывает в 7 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.

    Прогноз: Миланцы нынче явно сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

    «Аль-Иттихад» пока далек от оптимальных кондиций, проиграв во всех 4 своих летних спаррингах.

    Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.42

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    «Интер» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» оперативно расправится с аравийцами
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