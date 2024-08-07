Интер
Аль-Иттихад
«Интер»
Турнирное положение: Команда Симоне Индзаги уверенно выиграла Скудетто. «Интер» аж на 19 очков опередил финишировавший вторым «Милан».
При этом «Интер» проиграл всего в 2 поединках из 38. А вот забила команда аж 89 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 3 раза при одной ничьей.
Причем «Интер» в последнем поединке не сумел одолеть «Пизу» (1:1). Зато «Лас-Пальмас» итальянцам удалось разгромить (3:0).
В 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги даже в контрольных матчах впечатляют. Да и последняя ничья — не более, чем случайность.
При этом «Интер» имеет потрясающий подбор атакующих исполнителей. Так что в этом поединке миланцы явно будут активно нестись вперед.
Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Да и прибавить итальянцам есть за счет чего.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: Эта команда провалила минувший чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» занял скромное 5 место.
При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивал менее 2 голов за матч: 63 мяча в 34 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 54 раза.
Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. Причем все 4 были проиграны.
При этом «Аль-Иттихад» в последней контрольной встрече уступил «Бетису» (1:4). Да и скромному «Фаренсе» команда проиграла (1:3).
В 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: аравийцы пока проигрывают всем подряд. Так что в морально-психологическом плане команда пребывает в явном кризисе.
Пока не столь результативен статусный Карим Бензема. В трех контрольных матчах он отличился лишь одним забитым мячом.
Да и вообще, «Аль-Иттихад» крайне нестабилен. Выехать на опыте и мастерстве одного Бензема явно не получается.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы аравийцы могут найти в контратаках.
Статистика для ставок
- «Интер» выиграл в 3 из 4 летних спаррингах
- «Аль-Иттихад» проиграл в 5 своих последних матчах
- «Интер» не проигрывает в 7 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Миланцы нынче явно сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.
«Аль-Иттихад» пока далек от оптимальных кондиций, проиграв во всех 4 своих летних спаррингах.
Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.42