7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Команда Симоне Индзаги уверенно выиграла Скудетто. «Интер» аж на 19 очков опередил финишировавший вторым «Милан».

При этом «Интер» проиграл всего в 2 поединках из 38. А вот забила команда аж 89 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 3 раза при одной ничьей.

Причем «Интер» в последнем поединке не сумел одолеть «Пизу» (1:1). Зато «Лас-Пальмас» итальянцам удалось разгромить (3:0).

В 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги даже в контрольных матчах впечатляют. Да и последняя ничья — не более, чем случайность.

При этом «Интер» имеет потрясающий подбор атакующих исполнителей. Так что в этом поединке миланцы явно будут активно нестись вперед.

Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Да и прибавить итальянцам есть за счет чего.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Эта команда провалила минувший чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» занял скромное 5 место.

При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивал менее 2 голов за матч: 63 мяча в 34 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 54 раза.

Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. Причем все 4 были проиграны.

При этом «Аль-Иттихад» в последней контрольной встрече уступил «Бетису» (1:4). Да и скромному «Фаренсе» команда проиграла (1:3).

В 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: аравийцы пока проигрывают всем подряд. Так что в морально-психологическом плане команда пребывает в явном кризисе.

Пока не столь результативен статусный Карим Бензема. В трех контрольных матчах он отличился лишь одним забитым мячом.

Да и вообще, «Аль-Иттихад» крайне нестабилен. Выехать на опыте и мастерстве одного Бензема явно не получается.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы аравийцы могут найти в контратаках.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл в 3 из 4 летних спаррингах

«Аль-Иттихад» проиграл в 5 своих последних матчах

«Интер» не проигрывает в 7 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.

Прогноз: Миланцы нынче явно сильнее соперника, и уж точно начнут матч активно.

«Аль-Иттихад» пока далек от оптимальных кондиций, проиграв во всех 4 своих летних спаррингах.

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.42