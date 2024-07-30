Парагвай U23
Мали U23
Парагвай (U23)
Турнирное положение: Парагвай (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.
Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Также в плей-офф ее выведет поражение, если Израиль не победит Японию в параллельном поединке.
Последние матчи: сборная на старте олимпийского турнира потерпела разгромное поражение от Японии (0:5).
После этого уже во втором туре коллектив в компенсированное время драматично обыграл Израиль (4:2), хотя соперник дважды по ходу игры сравнивал счет.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, которые были официальными и контрольными, Парагвай (U23) выиграл лишь раз при трех поражениях.
Это, возможно, не говорит о хорошей форме сборной, но главное то, что теперь ей будет противостоять соперник более низкого класса.
Марсело Фернандес — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.
Мали (U23)
Турнирное положение: Мали (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третью позицию в группе с одним баллом в активе.
Команда выйдет в четвертьфинал, если победит. Другой исход не только не позволит пробиться в плей-офф, но и рискует отодвинуть ее на четвертую строчку.
Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира разошлась голевым миром с Израилем (1:1).
После этого во втором туре коллектив достойно с минимальным результатом уступил Японии, пропустив единственный мяч 82-й минуте.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, официальных и товарищеских, Мали (U23) выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о не лучших шансах сборной на победу, но в дуэли против мотивированного более классного соперника им будет сложно этого добиться.
Шекна Думбия — автор единственного гола команды на турнире.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Парагвая забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл
- в четырех из пяти последних матчей Мали забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа Мали — в 2.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.89.
- 2.41Ротор — Арсенал Тула: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.01Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 3.02Зенит — Факел: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех последних играх сборной забивали больше 4,5 голов.
И хотя в трех из четырех последних поединков Мали было забито меньше 2,5 голов, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах Парагвая было именно так.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.05.