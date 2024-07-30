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    Уступит ли Парагвай Мали битву за плей-офф?

    Парагвай (U23) — Мали (U23). Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, Олимпийские Игры, 30 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Парагвай (U23) — Мали (U23)
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    Марсело Фернандес
    30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Парагвай (U23) и Мали (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай (U23) — Мали (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа D 30 Июля 2024 года

    Парагвай U23

  • Асунсьон
    •  Парагвай U23 22:00 Мали U23

    Мали U23

  • Бамако
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    Парагвай (U23)

    Турнирное положение: Парагвай (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Также в плей-офф ее выведет поражение, если Израиль не победит Японию в параллельном поединке.

    Последние матчи: сборная на старте олимпийского турнира потерпела разгромное поражение от Японии (0:5).

    После этого уже во втором туре коллектив в компенсированное время драматично обыграл Израиль (4:2), хотя соперник дважды по ходу игры сравнивал счет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые были официальными и контрольными, Парагвай (U23) выиграл лишь раз при трех поражениях.

    Это, возможно, не говорит о хорошей форме сборной, но главное то, что теперь ей будет противостоять соперник более низкого класса.

    Марсело Фернандес — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

    Мали (U23)

    Турнирное положение: Мали (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третью позицию в группе с одним баллом в активе.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит. Другой исход не только не позволит пробиться в плей-офф, но и рискует отодвинуть ее на четвертую строчку.

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    • Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира разошлась голевым миром с Израилем (1:1).

    После этого во втором туре коллектив достойно с минимальным результатом уступил Японии, пропустив единственный мяч 82-й минуте.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, официальных и товарищеских, Мали (U23) выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах сборной на победу, но в дуэли против мотивированного более классного соперника им будет сложно этого добиться.

    Шекна Думбия — автор единственного гола команды на турнире.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Парагвая забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей Мали забивали обе команды.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа Мали — в 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.89.

    Прогноз: в четырех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех последних играх сборной забивали больше 4,5 голов.

    И хотя в трех из четырех последних поединков Мали было забито меньше 2,5 голов, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах Парагвая было именно так.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.05.

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    Парагвай (U23) — Мали (U23): прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Уступит ли Парагвай Мали битву за плей-офф?
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