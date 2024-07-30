30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Парагвай (U23) и Мали (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай (U23) — Мали (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Парагвай (U23)

Турнирное положение: Парагвай (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает второе место в группе с тремя очками.

Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Также в плей-офф ее выведет поражение, если Израиль не победит Японию в параллельном поединке.

Последние матчи: сборная на старте олимпийского турнира потерпела разгромное поражение от Японии (0:5).

После этого уже во втором туре коллектив в компенсированное время драматично обыграл Израиль (4:2), хотя соперник дважды по ходу игры сравнивал счет.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах, которые были официальными и контрольными, Парагвай (U23) выиграл лишь раз при трех поражениях.

Это, возможно, не говорит о хорошей форме сборной, но главное то, что теперь ей будет противостоять соперник более низкого класса.

Марсело Фернандес — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

Мали (U23)

Турнирное положение: Мали (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает третью позицию в группе с одним баллом в активе.

Команда выйдет в четвертьфинал, если победит. Другой исход не только не позволит пробиться в плей-офф, но и рискует отодвинуть ее на четвертую строчку.

Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира разошлась голевым миром с Израилем (1:1).

После этого во втором туре коллектив достойно с минимальным результатом уступил Японии, пропустив единственный мяч 82-й минуте.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах, официальных и товарищеских, Мали (U23) выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма говорит о не лучших шансах сборной на победу, но в дуэли против мотивированного более классного соперника им будет сложно этого добиться.

Шекна Думбия — автор единственного гола команды на турнире.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Парагвая забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Парагвай проиграл

в четырех из пяти последних матчей Мали забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа Мали — в 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.89.

Прогноз: в четырех последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех последних играх сборной забивали больше 4,5 голов.

И хотя в трех из четырех последних поединков Мали было забито меньше 2,5 голов, фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех последних матчах Парагвая было именно так.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.05.