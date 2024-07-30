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    «Фенербахче» и «Лугано» снова порадуют результативным матчем

    Фенербахче — Лугано: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.81. 30.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Лугано»
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    Эдин Джеко
    30 июля в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» на своем поле сыграет против швейцарского «Лугано». Начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Лугано

    Лугано

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» — это один из самых сильных и титулованных клубов Турции. На его счету 19 побед в национальном первенстве.

    В прошлом чемпионате страны «канарейки» заняли второе место, проиграв три очка заклятым врагам из «Галатасарая».

    Фенербахче — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стамбульцы в новом сезоне обзавелись именитым наставником в лице Жозе Моуринью и успели провести под его руководством пока только один официальный поединок, обыграв в гостях предстоящего противника в первой игре противостояния этих команд со счетом 4:3.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Коллектив из Стамбула в двух своих предыдущих еврокубковых сезонах добирался до плей-офф. Так в позапрошлом сезоне «Фенербахче» был остановлен испанской «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы, а в прошлом только по пенальти проиграл в четвертьфинале Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», который в последствии стал победителем этого турнира.

    «Лугано»

    Турнирное положение: «Лугано» в своем чемпионате выступает не так успешно, как его оппонент. На счету коллектива всего три победы в первенстве Швейцарии.

    В прошлом первенстве страны он стал серебряным призером, много проиграв победителю, и уступил в финале национального кубка.

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    • Последние матчи: «Белые» в новом сезоне успели провести уже две официальные игры. Сперва они в рамках чемпионата Швейцарии на своем поле смогли победить «Грассхоппер» со счетом 2:1, а затем потерпели домашнее фиаско от предстоящего противника в первом поединке этих команд — 3:4.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: В отличие от своего предстоящего противника, у «Лугано» в еврокубках более скромные достижения. Они всего трижды добирались до групповых этапа, но в плей-офф не выходили. Так, например, в прошлом сезоне швейцарцы играли на групповой стадии Лиги конференций, но заняли там последнее место в компании с «Брюгге», «Бешикташем» и норвежским «Буде/Глимт».

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» дома выиграл 12 из 14 минувших домашних встреч

    • «Лугано» в еврокубках на выезде проиграл шесть из семи предыдущих игр при одной победе

    • Первый матч этих команд в Швейцарии принес победу туркам со счетом 4:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.31, победа «Лугано» — 9.50, ничья — 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.72 соответственно.

    Прогноз: От ответного поединка этих команд также ожидаем обмена забитыми мячами, так как первая игра показала неплохой атакующий потенциал данных коллективов.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на то, что турецкий коллектив вновь отличится в каждом из таймов.

    Ставка: «Фенер» забьет в обоих таймах за 1.87.

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    «Фенербахче» — «Лугано»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» и «Лугано» снова порадуют результативным матчем
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