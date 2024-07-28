Бразилия жен.
Япония жен.
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.
Команда в первом туре группового раунда обыграла с минимальным счетом Нигерию, забив единственный мяч на 37-й минуте.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Ямайку (4:0).
Эти успехи позволили бразильянкам оформить победную серию в четыре поединка — официальных (в разных турнирах) и контрольных.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 12-ти матчах разных статусов и турниров Бразилия проиграла лишь дважды при 10 победах.
Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла четыре последних матча, а значит и сейчас она будет фавориткой.
Габи Нунеш забила пока что единственный мяч команды на олимпийском турнире.
Япония
Турнирное положение: Япония неудачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.
Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от испанок (2:1), хотя по ходу игры выигрывала, забив уже на 13-й минуте.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Гану (4:0).
Этот успех остается пока что единственным для «Самураек», который перед этим выиграли еще два контрольных поединка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Япония трижды победила при одном поражении.
Это говорит о неплохой форме коллектива, тем не менее, поражение на старте олимпийского турнира вкупе с классом соперника заставляет усомниться в его шансах даже на мир.
Аоба Фудзино забила пока что единственный мяч сборной на олимпийском турнире.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Бразилия не пропускала
- в пяти из семи последних матчей Бразилии забивала только одна команда
- в трех последних матчах Японии забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа Бразилии — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.11 и 1.71.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их игре на старте Олимпиады.
И хотя в трех последних матчах Бразилия не пропускала, в матче с фаворитом ей будет сложно удержать свои ворота на замке.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей Японии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.