28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Бразилия и Япония. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — Япония (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

Команда в первом туре группового раунда обыграла с минимальным счетом Нигерию, забив единственный мяч на 37-й минуте.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Ямайку (4:0).

Эти успехи позволили бразильянкам оформить победную серию в четыре поединка — официальных (в разных турнирах) и контрольных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 12-ти матчах разных статусов и турниров Бразилия проиграла лишь дважды при 10 победах.

Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла четыре последних матча, а значит и сейчас она будет фавориткой.

Габи Нунеш забила пока что единственный мяч команды на олимпийском турнире.

Япония

Турнирное положение: Япония неудачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от испанок (2:1), хотя по ходу игры выигрывала, забив уже на 13-й минуте.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Гану (4:0).

Этот успех остается пока что единственным для «Самураек», который перед этим выиграли еще два контрольных поединка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Япония трижды победила при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме коллектива, тем не менее, поражение на старте олимпийского турнира вкупе с классом соперника заставляет усомниться в его шансах даже на мир.

Аоба Фудзино забила пока что единственный мяч сборной на олимпийском турнире.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Бразилия не пропускала

в пяти из семи последних матчей Бразилии забивала только одна команда

в трех последних матчах Японии забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа Бразилии — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.11 и 1.71.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

И хотя в трех последних матчах Бразилия не пропускала, в матче с фаворитом ей будет сложно удержать свои ворота на замке.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей Японии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.