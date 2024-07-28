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    Бразилия (жен) — Япония (жен): прогноз и ставка (коэффициент 1.83) на футбол. 28/07/2024 в 18:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футболПариж-2024
    Прогноз и ставки на Бразилия (жен) — Япония (жен)
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    Аоба Фудзино
    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Бразилия и Япония. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — Япония (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа C 28 Июля 2024 года

    Бразилия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •  Бразилия жен. 18:00 Япония жен.

    Япония жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда обыграла с минимальным счетом Нигерию, забив единственный мяч на 37-й минуте.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Ямайку (4:0).

    Эти успехи позволили бразильянкам оформить победную серию в четыре поединка — официальных (в разных турнирах) и контрольных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 12-ти матчах разных статусов и турниров Бразилия проиграла лишь дважды при 10 победах.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла четыре последних матча, а значит и сейчас она будет фавориткой.

    Габи Нунеш забила пока что единственный мяч команды на олимпийском турнире.

    Япония

    Турнирное положение: Япония неудачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

    Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от испанок (2:1), хотя по ходу игры выигрывала, забив уже на 13-й минуте.

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    • Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира, которая была товарищеской, разгромила Гану (4:0).

    Этот успех остается пока что единственным для «Самураек», который перед этим выиграли еще два контрольных поединка.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Япония трижды победила при одном поражении.

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    Это говорит о неплохой форме коллектива, тем не менее, поражение на старте олимпийского турнира вкупе с классом соперника заставляет усомниться в его шансах даже на мир.

    Аоба Фудзино забила пока что единственный мяч сборной на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Бразилия не пропускала

    • в пяти из семи последних матчей Бразилии забивала только одна команда

    • в трех последних матчах Японии забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.30, победа Бразилии — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.11 и 1.71.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    И хотя в трех последних матчах Бразилия не пропускала, в матче с фаворитом ей будет сложно удержать свои ворота на замке.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей Японии.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.

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    Бразилия (жен) — Япония (жен): прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. Обыграют ли японки бразильянок?
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