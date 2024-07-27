В матче третьего тура Первой лиги России «Сокол» на своем поле примет КАМАЗ. Встреча пройдет 27 июля и начнется в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Положение команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Команда в двух встречах одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

За 180 минут «Сокол» забил два гола и пропустил один мяч. Клуб на данный момент идет на 5-м месте, набрав 4 очка.

Последние матчи: «Сокол» начал текущий чемпионат Первой лиги матчем с «Чайкой». Поединок прошел 14 июля. Команды сыграли вничью 1:1.

20 июля «Сокол» смог добиться домашней победы. На своем поле был обыгран «Енисей» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: хозяева могут рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Клуб расположился в верхней части таблицы. Болельщики рассчитывают, что игроки не станут сбавлять обороты.

Букмекеры затрудняются выделить явного фаворита в предстоящей встрече. Однако у «Сокола» шансов на победу чуть больше. Все-таки команда играет дома.

КАМАЗ

Турнирное положение: КАМАЗ плохо начал сезон в Первой лиге. Пока команда не набрала ни одного очка.

В двух матчах КАМАЗ потерпел два поражения. Клуб засел в нижней части турнирной таблицы.

Последние матчи: КАМАЗ летом провел два спарринга. Команда уступила «Рубину», но смогла обыграть «Крылья Советов».

В первых турах КАМАЗ разочаровал своих фанатов. Клуб в 1-м туре проиграл «Енисею», а затем уступил тульскому «Арсеналу».

Не сыграют: гости могут рассчитывать на всех игроков.

Состояние команды: КАМАЗу предстоит снова сыграть в гостях. Пока на чужих полях клуб не может набрать очков.

Последний раз команды встречались друг с другом 25 мая этого года. КАМАЗ дома проиграл «Соколу» со счетом 1:2. Удастся ли взять реванш?

Статистика для ставок

«Сокол» находится на пятом месте в таблице

КАМАЗ на старте сезона потерпел два поражения

25 мая КАМАЗ дома уступил «Соколу» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.22, а победа гостей — в 2.91.

ТБ 2,5 оценивается в 2.19, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.66.

Прогноз: «Сокол» неплохо начал сезон, но КАМАЗ не может проиграть третью игру подряд. Возможно, команды разойдутся миром.

Ставка: ничья за 3.22.

Прогноз: еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.86.