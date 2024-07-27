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    Команды разойдутся миром?

    Сокол — КАМАЗ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.22. 27.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — КАМАЗ
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    «Сокол»
    В матче третьего тура Первой лиги России «Сокол» на своем поле примет КАМАЗ. Встреча пройдет 27 июля и начнется в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Сокол»

    Положение команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Команда в двух встречах одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

    За 180 минут «Сокол» забил два гола и пропустил один мяч. Клуб на данный момент идет на 5-м месте, набрав 4 очка.

    Последние матчи: «Сокол» начал текущий чемпионат Первой лиги матчем с «Чайкой». Поединок прошел 14 июля. Команды сыграли вничью 1:1.

    20 июля «Сокол» смог добиться домашней победы. На своем поле был обыгран «Енисей» со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: хозяева могут рассчитывать на всех игроков.

    Состояние команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Клуб расположился в верхней части таблицы. Болельщики рассчитывают, что игроки не станут сбавлять обороты.

    Букмекеры затрудняются выделить явного фаворита в предстоящей встрече. Однако у «Сокола» шансов на победу чуть больше. Все-таки команда играет дома.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: КАМАЗ плохо начал сезон в Первой лиге. Пока команда не набрала ни одного очка.

    В двух матчах КАМАЗ потерпел два поражения. Клуб засел в нижней части турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: КАМАЗ летом провел два спарринга. Команда уступила «Рубину», но смогла обыграть «Крылья Советов».

    В первых турах КАМАЗ разочаровал своих фанатов. Клуб в 1-м туре проиграл «Енисею», а затем уступил тульскому «Арсеналу».

    Не сыграют: гости могут рассчитывать на всех игроков.

    Состояние команды: КАМАЗу предстоит снова сыграть в гостях. Пока на чужих полях клуб не может набрать очков.

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    Последний раз команды встречались друг с другом 25 мая этого года. КАМАЗ дома проиграл «Соколу» со счетом 1:2. Удастся ли взять реванш?

    Статистика для ставок

    • «Сокол» находится на пятом месте в таблице

    • КАМАЗ на старте сезона потерпел два поражения

    • 25 мая КАМАЗ дома уступил «Соколу» со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.22, а победа гостей — в 2.91.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.19, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.66.

    Прогноз: «Сокол» неплохо начал сезон, но КАМАЗ не может проиграть третью игру подряд. Возможно, команды разойдутся миром.

    Ставка: ничья за 3.22.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.86.

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    «Сокол» — КАМАЗ: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Команды разойдутся миром?
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