Сокол
КамАЗ
«Сокол»
Положение команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Команда в двух встречах одержала одну победу и один раз сыграла вничью.
За 180 минут «Сокол» забил два гола и пропустил один мяч. Клуб на данный момент идет на 5-м месте, набрав 4 очка.
Последние матчи: «Сокол» начал текущий чемпионат Первой лиги матчем с «Чайкой». Поединок прошел 14 июля. Команды сыграли вничью 1:1.
20 июля «Сокол» смог добиться домашней победы. На своем поле был обыгран «Енисей» со счетом 1:0.
Не сыграют: хозяева могут рассчитывать на всех игроков.
Состояние команды: «Сокол» неплохо начал сезон. Клуб расположился в верхней части таблицы. Болельщики рассчитывают, что игроки не станут сбавлять обороты.
Букмекеры затрудняются выделить явного фаворита в предстоящей встрече. Однако у «Сокола» шансов на победу чуть больше. Все-таки команда играет дома.
КАМАЗ
Турнирное положение: КАМАЗ плохо начал сезон в Первой лиге. Пока команда не набрала ни одного очка.
В двух матчах КАМАЗ потерпел два поражения. Клуб засел в нижней части турнирной таблицы.
Последние матчи: КАМАЗ летом провел два спарринга. Команда уступила «Рубину», но смогла обыграть «Крылья Советов».
В первых турах КАМАЗ разочаровал своих фанатов. Клуб в 1-м туре проиграл «Енисею», а затем уступил тульскому «Арсеналу».
Не сыграют: гости могут рассчитывать на всех игроков.
Состояние команды: КАМАЗу предстоит снова сыграть в гостях. Пока на чужих полях клуб не может набрать очков.
Последний раз команды встречались друг с другом 25 мая этого года. КАМАЗ дома проиграл «Соколу» со счетом 1:2. Удастся ли взять реванш?
Статистика для ставок
- «Сокол» находится на пятом месте в таблице
- КАМАЗ на старте сезона потерпел два поражения
- 25 мая КАМАЗ дома уступил «Соколу» со счетом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.22, а победа гостей — в 2.91.
ТБ 2,5 оценивается в 2.19, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.66.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Сокол» неплохо начал сезон, но КАМАЗ не может проиграть третью игру подряд. Возможно, команды разойдутся миром.
Ставка: ничья за 3.22.
Прогноз: еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.86.