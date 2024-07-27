Новая Зеландия U23
США U23
Новая Зеландия (U23)
Турнирное положение: Новая Зеландия (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря победе в квалификации в зоне Океании.
Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего в плей-офф дошла до финала, где с разгромным счетом обыграла Фиджи (9:0).
Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира обыграла Гвинею с результатом 2:1.
Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Новая Зеландия (U23) проиграла лишь раз при семи победах.
Это говорит о хорошей форме сборной, которая способна выиграть в очередной раз и обеспечить себе выход в четвертьфинал.
Мэттью Гарбетт и Бен Уэйн — авторы двух голов команды на турнире.
США (U23)
Турнирное положение: США (U23) выступают на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению в чемпионате КОНКАКАФ.
Команда в ходе него дошла до финала, в котором разгромила Доминиканскую Республику с результатом 6:0.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира крупно проиграла Франции со счетом 0:3.
Эта неудача теперь заставляет «Звездно-полосатых» бороться за победу, ибо даже ничья наверняка подорвет их шансы на выход из группы — с такой-то разницей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах США (U23) не выиграли при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о плохих шансах сборной, тем более что в восьми последних поединках — официальных и контрольных — она победила лишь раз пяти поражениях и двух ничьих.
Пока что команда не забивала мячей на олимпийском турнире.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей Новой Зеландия выиграла
- в семи из восьми последних матчей США не выиграли.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа Новой Зеландии — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей Новой Зеландия не проиграла. При этом все эти поединки она выиграла.
При этом в семи из восьми последних матчей США не выиграли.
Ставка: Новая Зеландия не проиграет за 2.25.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в двух последних поединках номинальных хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.