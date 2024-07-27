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    Лишит ли Новая Зеландия шансов США на плей-офф?

    Новая Зеландия (U23) — США (U23). Прогноз и ставки (к. 2.25) на футбол, Олимпийские Игры, 27 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Новой Зеландии Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Новая Зеландия (U23) — США (U23)
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    США
    27 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Новая Зеландия (U23) и США (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия (U23) — США (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа A 27 Июля 2024 года

    Новая Зеландия U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа A
    •  Новая Зеландия U23 20:00 США U23

    США U23

  • Вашингтон
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    Новая Зеландия (U23)

    Турнирное положение: Новая Зеландия (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря победе в квалификации в зоне Океании.

    Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего в плей-офф дошла до финала, где с разгромным счетом обыграла Фиджи (9:0).

    Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира обыграла Гвинею с результатом 2:1.

    Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Новая Зеландия (U23) проиграла лишь раз при семи победах.

    Это говорит о хорошей форме сборной, которая способна выиграть в очередной раз и обеспечить себе выход в четвертьфинал.

    Мэттью Гарбетт и Бен Уэйн — авторы двух голов команды на турнире.

    США (U23)

    Турнирное положение: США (U23) выступают на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению в чемпионате КОНКАКАФ.

    Команда в ходе него дошла до финала, в котором разгромила Доминиканскую Республику с результатом 6:0.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира крупно проиграла Франции со счетом 0:3.

    Эта неудача теперь заставляет «Звездно-полосатых» бороться за победу, ибо даже ничья наверняка подорвет их шансы на выход из группы — с такой-то разницей.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах США (U23) не выиграли при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о плохих шансах сборной, тем более что в восьми последних поединках — официальных и контрольных — она победила лишь раз пяти поражениях и двух ничьих.

    Пока что команда не забивала мячей на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей Новой Зеландия выиграла

    • в семи из восьми последних матчей США не выиграли.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа Новой Зеландии — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей Новой Зеландия не проиграла. При этом все эти поединки она выиграла.

    При этом в семи из восьми последних матчей США не выиграли.

    Ставка: Новая Зеландия не проиграет за 2.25.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в двух последних поединках номинальных хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

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    Новая Зеландия (U23) — США (U23): прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Лишит ли Новая Зеландия шансов США на плей-офф?
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