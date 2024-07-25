Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Санкт-Галлен» — «Тобол». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Галлен»

Турнирная таблица: «Санкт-Галлен» получил путёвку в Лигу конференций, как пятый клуб Швейцарии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 57 пунктов. Новый сезон уже стартовал, «Санкт-Галлен» потерпел фиаско в матче против клуба «Винтертур» (0:1).

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Санкт-Галлен» сыграл 5 товарищеских матчей: 3 победы, 2 поражения.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках.

«Тобол»

Турнирная таблица: «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 12 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 28 июля против команды «Туран».

Последние матчи: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5). В ответной игре казахи выиграли у «Ружомберока» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках

В последних пяти матчах «Тобол» одержал три победы

«Санкт-Галлен» — «Тобол» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.90, а победа «Тобола» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.22 соответственно.

Прогноз: «Тоболу» будет сложно отойти после вылета из Лиги Европы, так что «Санкт-Галлен» может воспользоваться деморализованным состоянием соперника.

Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Есть вероятность, что «Тобол» и «Санкт-Галлен» не закроются и устроят футбольное шоу.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.99.