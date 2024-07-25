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    «Тобол» сможет дать бой серьёзному сопернику?

    «Санкт-Галлен» — «Тобол». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Галлен» — «Тобол»
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    «Ружомберок» — «Тобол»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Санкт-Галлен» — «Тобол». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Санкт-Галлен»

    Турнирная таблица: «Санкт-Галлен» получил путёвку в Лигу конференций, как пятый клуб Швейцарии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 57 пунктов. Новый сезон уже стартовал, «Санкт-Галлен» потерпел фиаско в матче против клуба «Винтертур» (0:1).

    Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Санкт-Галлен» сыграл 5 товарищеских матчей: 3 победы, 2 поражения.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках.

    «Тобол»

    Турнирная таблица: «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 12 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 28 июля против команды «Туран».

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    • Последние матчи: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5). В ответной игре казахи выиграли у «Ружомберока» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Санкт-Галлен» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Тобол» одержал три победы

    • «Санкт-Галлен» — «Тобол» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.90, а победа «Тобола» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.64 и 2.22 соответственно.

    Прогноз: «Тоболу» будет сложно отойти после вылета из Лиги Европы, так что «Санкт-Галлен» может воспользоваться деморализованным состоянием соперника.

    Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Есть вероятность, что «Тобол» и «Санкт-Галлен» не закроются и устроят футбольное шоу.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.99.

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    «Санкт-Галлен» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Тобол» сможет дать бой серьёзному сопернику?
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