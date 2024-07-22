22 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Кошице» и «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кошице» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кошице»

Турнирное положение: Словацкий клуб неудачно провел минувший чемпионат своей страны. Команда заняла скромное 10 место.

При этом «Кошице» едва не вылетел из элитного дивизиона. Команда лишь по дополнительным показателям опередила «Михайловце».

Последние матчи: Словаки уже провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 1 раз при трех коллизиях.

В предыдущем спарринге команда минимально уступила «Гурнику» Забже (0:1). А вот до того «Кошице» переиграл «Михайловце» (1:0).

В 5 своих последних матчах «Кошице» настрелял всего 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Словакам палец в рот не клади, вот только стабильность не является их союзником. Да и в контрольных матчах команда выглядит неуверенно.

Поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде проблематично. А уж с итальянцами ей тем более придется крайне непросто.

Наверняка словаки не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент пока только начинает свою серию контрольных матчей.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» прошлый сезон провели не столь удачно. «Рома» финишировала на 6 месте в Серии А.

При этом «Рома» пропускала уж слишком часто. В 38 поединках чемпионата оборона команды дала результативный сбой 46 раз.

Последние матчи: А вот игровой практики команде нынче недостает. Встреча со словаками лишь откроет серию спаррингов.

При этом «Рома» в среднем забивает менее 2 голов за матч. В 38 матчах прошедшего сезона команда отличилась 65 забитыми мячами.

В 5 своих последних матчах команда Даниэле Де Росси победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пока что римляне лишь тренировались, да и то, не в оптимальном сочетании. Ряд ведущих игроков был задействован в сборных своих стран.

Без реальной игровой практики римляне обходятся уже почти 2 месяца. В последнем спарринге «Рома» разгромила «Милан» (5:2).

И уж наверняка команда Де Росси будет пытаться доминировать в этой встрече. Даже без игровой практики «волки» выглядят куда монолитнее соперника.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и скромного словацкого оппонента команда просто обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Кошице» выиграл лишь в одном из 5 летних спаррингов

«Рома» в среднем забивает немногим менее 2 голов за матч

Римляне неизменно забивали в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.46 и 1.58.

Прогноз: «Волки» явно сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

«Кошице» крайне нестабилен, да и в матчах с сильными соперниками явно не преуспевает.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.03