Баия
Коринтианс
«Байя»
Турнирное положение: Клуб из города Салвадор с 30 набранными очками разместился на пятой строке в таблице и на шесть пунктов отстает от лидера первенства.
«Байа» отпраздновала в этом чемпионате девять викторий, три раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 27:21.
Последние матчи: «Трехцветные» в прошлом туре первенства на своем поле неожиданно проиграли со счетом 1:2 «Куябе», а немногим ранее они на выезде нанесли поражение «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:1.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Коллектив вот уже как восемь встреч кряду не играет вничью. За это время «Байа» отпраздновала четыре виктории и потерпела столько же поражений. И в данном периоде команда неизменно забивала в каждой проведенной игре, а не пропустила — лишь в одном случае.
«Коринтианс»
Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу на данный момент в таблице идет на 17 строке в таблице, имея в активе лишь 15 баллов.
«Коринтианс» в этом чемпионате смог выиграть только три игры из 17 проведенных, шесть раз еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей — 14:23.
Последние матчи: В прошлом туре «всемогущие» на своем поле в волевом стиле смогли переиграть «Крисиуму» со счетом 2:1, а перед этим они поочередно проиграли в гостевых встречах «Крузейро» 0:3 и «Васко да Гама» 0:2 .
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Коринтианс» за минувшие десять встреч смог выиграть только в двух из них. Еще в этот период коллектив расписал четыре мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И только в проигрышных встречах данного отрезка команда не смогла забить.
Статистика для ставок
- «Байа» дома выиграла восемь встреч из девяти предыдущих при одном фиаско
- «Коринтианс» на выезде проиграл пять из семи минувших игр и дважды сыграл вничью
- За шесть последних очных матчей между этими клубами они по два раза обыграли друг друга
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байи» — 1.71, победа «Коринтианса» — 4.80, ничья — 3.86.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.91 соответственно.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: В данном противостоянии ставим в первую очередь на верховой исход, так как поединки с участием «Байи» в последнее время проходят весьма результативно.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.98.
Прогноз: Также еще здесь рискнем поставим на непроишрыш «Коринтианса», ведь он весьма неплохо играет против предстоящего противника.
Ставка: Х2 за 2.14.