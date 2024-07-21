«Байа» на своем поле примет «Коринтианс» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: Клуб из города Салвадор с 30 набранными очками разместился на пятой строке в таблице и на шесть пунктов отстает от лидера первенства.

«Байа» отпраздновала в этом чемпионате девять викторий, три раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 27:21.

Последние матчи: «Трехцветные» в прошлом туре первенства на своем поле неожиданно проиграли со счетом 1:2 «Куябе», а немногим ранее они на выезде нанесли поражение «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Коллектив вот уже как восемь встреч кряду не играет вничью. За это время «Байа» отпраздновала четыре виктории и потерпела столько же поражений. И в данном периоде команда неизменно забивала в каждой проведенной игре, а не пропустила — лишь в одном случае.

«Коринтианс»

Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу на данный момент в таблице идет на 17 строке в таблице, имея в активе лишь 15 баллов.

«Коринтианс» в этом чемпионате смог выиграть только три игры из 17 проведенных, шесть раз еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей — 14:23.

Последние матчи: В прошлом туре «всемогущие» на своем поле в волевом стиле смогли переиграть «Крисиуму» со счетом 2:1, а перед этим они поочередно проиграли в гостевых встречах «Крузейро» 0:3 и «Васко да Гама» 0:2 .

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Коринтианс» за минувшие десять встреч смог выиграть только в двух из них. Еще в этот период коллектив расписал четыре мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И только в проигрышных встречах данного отрезка команда не смогла забить.

Статистика для ставок

«Байа» дома выиграла восемь встреч из девяти предыдущих при одном фиаско

«Коринтианс» на выезде проиграл пять из семи минувших игр и дважды сыграл вничью

За шесть последних очных матчей между этими клубами они по два раза обыграли друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байи» — 1.71, победа «Коринтианса» — 4.80, ничья — 3.86.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.91 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим в первую очередь на верховой исход, так как поединки с участием «Байи» в последнее время проходят весьма результативно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.98.

Прогноз: Также еще здесь рискнем поставим на непроишрыш «Коринтианса», ведь он весьма неплохо играет против предстоящего противника.

Ставка: Х2 за 2.14.