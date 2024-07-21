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    «Байя» и «Коринтианс» выдадут верхи

    «Байя» — «Коринтианс». Прогноз и ставка (к. 1.98) на чемпионат Бразилии

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    Прогноз и ставки на «Байя» — «Коринтианс»
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    «Байя»
    «Байа» на своем поле примет «Коринтианс» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июля 2024 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 22:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
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    «Байя»

    Турнирное положение: Клуб из города Салвадор с 30 набранными очками разместился на пятой строке в таблице и на шесть пунктов отстает от лидера первенства.

    «Байа» отпраздновала в этом чемпионате девять викторий, три раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 27:21.

    Последние матчи: «Трехцветные» в прошлом туре первенства на своем поле неожиданно проиграли со счетом 1:2 «Куябе», а немногим ранее они на выезде нанесли поражение «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Коллектив вот уже как восемь встреч кряду не играет вничью. За это время «Байа» отпраздновала четыре виктории и потерпела столько же поражений. И в данном периоде команда неизменно забивала в каждой проведенной игре, а не пропустила — лишь в одном случае.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу на данный момент в таблице идет на 17 строке в таблице, имея в активе лишь 15 баллов.

    «Коринтианс» в этом чемпионате смог выиграть только три игры из 17 проведенных, шесть раз еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей — 14:23.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «всемогущие» на своем поле в волевом стиле смогли переиграть «Крисиуму» со счетом 2:1, а перед этим они поочередно проиграли в гостевых встречах «Крузейро» 0:3 и «Васко да Гама» 0:2 .

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Коринтианс» за минувшие десять встреч смог выиграть только в двух из них. Еще в этот период коллектив расписал четыре мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И только в проигрышных встречах данного отрезка команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • «Байа» дома выиграла восемь встреч из девяти предыдущих при одном фиаско

    • «Коринтианс» на выезде проиграл пять из семи минувших игр и дважды сыграл вничью

    • За шесть последних очных матчей между этими клубами они по два раза обыграли друг друга

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байи» — 1.71, победа «Коринтианса» — 4.80, ничья — 3.86.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.91 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим в первую очередь на верховой исход, так как поединки с участием «Байи» в последнее время проходят весьма результативно.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.98.

    Прогноз: Также еще здесь рискнем поставим на непроишрыш «Коринтианса», ведь он весьма неплохо играет против предстоящего противника.

    Ставка: Х2 за 2.14.

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    «Байя» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Байя» и «Коринтианс» выдадут верхи
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