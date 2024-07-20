Манчестер Юнайтед
Глазго Рейнджерс
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели противоречивый минувший сезон. Команда заняла скромное 8 место в АПЛ, зато завоевала Кубок Англии.
При этом «Манчестер Юнайтед» в финале одолел своих земляков из «Манчестер Сити» (2:1). Голами в той встрече отличились перспективные Алехандро Гарначо и Кобби Майну.
Последние матчи: манкунианцы пока провели всего один контрольный поединок. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.
Спарринг с «Русенборгом» завершился для команды минимальной коллизией. Причем единственный мяч подопечные Эрика тен Хага пропустили в самом эндшпиле.
В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Манкунианцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.
Матчи с «рейнджерами» складываются для команды успешно. Из 4 очных поединков удалось выиграть в 3 при одном паритете.
Наверняка манкунианцы постараются добыть первую победу в рамках серии спаррингов. Да и состав команды по именам выглядит вполне солидно.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: Глазвегианцы провели не самый позитивный прошлый сезон. «Рейнджерс» финишировал на 2 месте в чемпионате Шотландии.
При этом «Рейнджерс» прекрасно выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды наколотили 87 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартовала. «Аяксу» вице-чемпион Шотландии уступил со счетом 1:2.
При этом «Рейнджерс» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и «Селтику» команда в минувшем сезоне уступила на всех фронтах.
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 10 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шотландцы по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с реализацией у команды полный порядок.
Способен прибавить Том Лоуренс. Опытный форвард отличился в спарринге с «Аяксом», хотя в минувшем чемпионате Шотландии забил всего 2 мяча.
И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Рейнджерс» явно постарается наконец-то победить неудобных для себя манкунианцев.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «рейнджеров» уж точно найдется кому.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» в 4 очных встречах с глазвегианцами не пропустил ни одного мяча
- «Рейнджерс» до последней коллизии победил трижды кряду
- «Рейнджерс» не побеждал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.
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Прогноз: «Манчестер Юнайтед» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке с первых минут матча.
Команда тен Хага явно способна поднатореть в атакe, да и «рейнджеры» нынче нестабильны.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм подарит голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38