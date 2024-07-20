20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели противоречивый минувший сезон. Команда заняла скромное 8 место в АПЛ, зато завоевала Кубок Англии.

При этом «Манчестер Юнайтед» в финале одолел своих земляков из «Манчестер Сити» (2:1). Голами в той встрече отличились перспективные Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

Последние матчи: манкунианцы пока провели всего один контрольный поединок. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

Спарринг с «Русенборгом» завершился для команды минимальной коллизией. Причем единственный мяч подопечные Эрика тен Хага пропустили в самом эндшпиле.

В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Манкунианцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.

Матчи с «рейнджерами» складываются для команды успешно. Из 4 очных поединков удалось выиграть в 3 при одном паритете.

Наверняка манкунианцы постараются добыть первую победу в рамках серии спаррингов. Да и состав команды по именам выглядит вполне солидно.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Глазвегианцы провели не самый позитивный прошлый сезон. «Рейнджерс» финишировал на 2 месте в чемпионате Шотландии.

При этом «Рейнджерс» прекрасно выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды наколотили 87 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартовала. «Аяксу» вице-чемпион Шотландии уступил со счетом 1:2.

При этом «Рейнджерс» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и «Селтику» команда в минувшем сезоне уступила на всех фронтах.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 10 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шотландцы по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с реализацией у команды полный порядок.

Способен прибавить Том Лоуренс. Опытный форвард отличился в спарринге с «Аяксом», хотя в минувшем чемпионате Шотландии забил всего 2 мяча.

И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Рейнджерс» явно постарается наконец-то победить неудобных для себя манкунианцев.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «рейнджеров» уж точно найдется кому.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» в 4 очных встречах с глазвегианцами не пропустил ни одного мяча

«Рейнджерс» до последней коллизии победил трижды кряду

«Рейнджерс» не побеждал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке с первых минут матча.

Команда тен Хага явно способна поднатореть в атакe, да и «рейнджеры» нынче нестабильны.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм подарит голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38