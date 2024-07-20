ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных? Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича
  • 22:28
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
  • 21:39
    • Официально: Гринвуд — игрок «Марселя»
  • 20:23
    • Савио стал футболистом «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Манкунианцы будут торопиться!

    «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.37) на товарищеский матч

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн
    20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели противоречивый минувший сезон. Команда заняла скромное 8 место в АПЛ, зато завоевала Кубок Англии.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в финале одолел своих земляков из «Манчестер Сити» (2:1). Голами в той встрече отличились перспективные Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

    Последние матчи: манкунианцы пока провели всего один контрольный поединок. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости ряда игроков в своих сборных.

    Спарринг с «Русенборгом» завершился для команды минимальной коллизией. Причем единственный мяч подопечные Эрика тен Хага пропустили в самом эндшпиле.

    В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Манкунианцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей. Да и прибавить команда всегда способна.

    Матчи с «рейнджерами» складываются для команды успешно. Из 4 очных поединков удалось выиграть в 3 при одном паритете.

    Наверняка манкунианцы постараются добыть первую победу в рамках серии спаррингов. Да и состав команды по именам выглядит вполне солидно.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Глазвегианцы провели не самый позитивный прошлый сезон. «Рейнджерс» финишировал на 2 месте в чемпионате Шотландии.

    При этом «Рейнджерс» прекрасно выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды наколотили 87 мячей в ворота соперников.

  • Пять причин, почему работа главным тренером сборной Англии — настоящее испытание
  • Преемнику Гарета Саутгейта будет нелегко
  • 17/07/2024

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только стартовала. «Аяксу» вице-чемпион Шотландии уступил со счетом 1:2.

    При этом «Рейнджерс» не побеждает уже 3 матча кряду. Да и «Селтику» команда в минувшем сезоне уступила на всех фронтах.

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 10 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Шотландцы по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Да и с реализацией у команды полный порядок.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Способен прибавить Том Лоуренс. Опытный форвард отличился в спарринге с «Аяксом», хотя в минувшем чемпионате Шотландии забил всего 2 мяча.

    И уж наверняка тренерский штаб выставит максимально основной состав. «Рейнджерс» явно постарается наконец-то победить неудобных для себя манкунианцев.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе «рейнджеров» уж точно найдется кому.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» в 4 очных встречах с глазвегианцами не пропустил ни одного мяча

    • «Рейнджерс» до последней коллизии победил трижды кряду

    • «Рейнджерс» не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.75.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» достаточно силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке с первых минут матча.

    Команда тен Хага явно способна поднатореть в атакe, да и «рейнджеры» нынче нестабильны.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм подарит голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Аванесян — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шрамкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ламенс — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дардери — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шарма — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аякс — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аустрия — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Ньюэллс Олд Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бельграно — Депортиво Риестра
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. Манкунианцы будут торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры