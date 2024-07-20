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    «Акрон» приятно удивит

    «Локомотив» — «Акрон». Ставка (к. 2.18) на РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Акрон»
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    Сергей Пиняев
    20 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» Москва и «Акрон». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июля 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 15:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
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    «Локомотив» Москва

    Турнирное положение: прошлый сезон команда Михаила Галактионова закончила РПЛ на четвертой строчке с 53 очками. Этот результат можно считать приемлемым для железнодорожников.

    Последние матчи: перед стартом сезона «Локомотив» провел серию товарищеских матчей. В заключительном команда уступила со счетом 3:4 казанскому «Рубину».

    Локомотив — Акрон: коэффициенты букмекеров

    До этого был ничейный результат с сербским «Партизаном» (1:1) и победа над «Балтикой» (4:1).

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    • Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: в межсезонье «Локомотив» претерпел серьезные изменения. Команду покинули прежние лидеры Антон Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, а также Магкеев, Михаил Щетинин, Гильерме, но они почти не появлялись на поле. Им на смену пришли лидер «Оренбурга» Дмитрий Воробьев и Артем Тимофеев из «Ахмата», которые ниже классом ушедших.

    «Акрон»

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Акрон» впервые в своей истории завоевал право играть в РПЛ, победив по сумме двух стыковых матчей «Урал».
    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: перед стартом сезона подопечные Заурбека Тедеева победили турецкий «Антальяспор» в товарищеской игре со счетом 2:3.

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    До этого была победа над «Хан Тенгри» (5:2) и тем же «Антальяспор» (4:0).

    Не сыграют: серьезных потерь в составе «Акрона» нет.

    Состояние команды: после выхода в РПЛ состав «Акрона» претерпел серьезнейшие изменения. Он обновился более чем наполовину. Пришло очень много не самых известных легионеров, а команду покинуло большинство возрастных футболистов и не проходящих в основной состав. Пока «Акрон» выглядит темной лошадкой.

    Статистика для ставок

    • В январе 2024 года «Акрон» обыграл в товарищеском матче «Локомотив» со счетом 2:0

    • В 2023 году в Кубке России «Акрон» по пенальти победил «Локомотив», а основное время завершилось вничью 1:1

    • В пяти последних товарищеских матчах у «Локомотива» +2=1-2, а у «Акрона» +4-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 1,53, а на «Акрон» — 6,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

    Прогноз: хозяева потеряли двух важных игроков в центре поля (Миранчук и Жемалетдинов), которые отвечали за весь креатив в центре поля. На финише сезона они залечили свои болячки и показывали футбол очень высокого качества, вытянув команду из середины турнирной таблицы и забивая важные голы. Для «Акрона» этот матч будет дебютом в РПЛ, поэтому команда, скорее всего, будет играть осторожно.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,18.

    Прогноз: также можно рискнуть, что тольяттинцы смогут удивить и возьмут хотя бы очко.

    Ставка: «Акрон» не проиграет за 2,70.

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    «Локомотив» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Акрон» приятно удивит
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