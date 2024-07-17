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    Сможет ли «Интернасьонал» переиграть аргентинцев?

    «Росарио Сентраль» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Интернасьонал»
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    Алан Патрик
    17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Росарио Сентраль» и «Интернасьонал». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Росарио Сентраль» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Июля 2024 года

    Росарио Сентраль

  • Росарио
    •  Росарио Сентраль 03:00 Атлетико Сармьенто

    Атлетико Сармьенто

  • Хунин
    •

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» вылетел из Кубка Либертадорес. 3 место в группе дало возможность продолжить путь лишь в Южноамериканском кубке.

    При этом «Росарио Сентраль» в 6 матчах набрал всего 7 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили аргентинцы всего 8 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Росарио Сентраль» в рамках Кубка Аргентины минимально уступил «Барракас Сентраль».

    До того команда подписала мировую с «Годой Крус» (1:1). Да и ничья с «Ланусом» (1:1) явно не принесла радости.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Росарио Сентраль» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Росарио Сентраль» выглядел не столь выгодно. Команда не побеждает в 4 матчах кряду.

    Матчи против «Интернасьоналя» для «Росарио Сентраль» складываются неудачно. Из 2 очных поединков один был проигран при одном паритете.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Аргентинцы явно способны поднатореть в плане реализации.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на од ин пункт отстала от аргентинского «Бельграно».

    Притом, что «Интернасьонал» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка игроки команды отличились всего 6 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Интернасьонал» в Кубке Бразилии подписал мировую с «Жувентуде» (1:1).

    До того команда дома уступила тому же «Жувентуде» (1:2). А вот чуть ранее случилось поражение еще от «Васко да Гама» (1:2).

    В пяти последних матчах «Интернасьонал» проиграл 2 раза при 3 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» выглядит явно не лучшим образом. Команда не побеждала уже в 6 своих последних матчах.

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    При этом «Интернасьонал» на групповом этапе турнира пропустил лишь 3 мяча. Причем проиграли бразильцы лишь в одном поединке.

    Вот только команду в последнее время преследуют неудачи. Между тем, подбор игроков у бразильского клуба весьма качественный.

    И уж точно номинальные гости будут действовать активно. «Интернасьонал» явно постарается сыграть с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • «Интернасьонал» не побеждает в 6 матчах кряду

    • «Росарио Сентраль» не выигрывал в 4 своих последних поединках

    • Бразильцы на групповом этапе турнира пропустили всего 3 мяча в 6 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.73. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.81 и 1.42.

    Прогноз: Бразильцы выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Номинальные гости имеют приличный подбор атакующих исполнителей, плюс явно мотивированы пройти аргентинский барьер.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.81

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    «Росарио Сентраль» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интернасьонал» переиграть аргентинцев?
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