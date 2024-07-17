17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Барселона» Гуаякиль и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» Гуаякиль — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона» Гуаякиль

Турнирное положение: «Барселона» Гуаякиль вылетела из Кубка Либертадорес. 3 место в группе дало возможность продолжить путь в Южноамериканском кубке.

При этом «Барселона» Гуаякиль в 6 матчах набрала всего 6 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили эквадорцы всего 6 голов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барселона» Гуаякиль в рамках своего чемпионата уступила «Мушук Руне» (0:1).

До того эквадорцы переиграли чилийский «Кобресаль» (2:1). А вот «Текнико» был бит более уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» Гуаякиль выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Барселона» Гуаякиль выглядела весьма выгодно. До последней коллизии эквадорцы выиграли 4 раза кряду.

Да и в Южноамериканском кубке «Барселона» Гуаякиль намерена пройти как можно дальше. Ресурсы для этого у клуба имеются.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Эквадорцы явно способны поднатореть в плане реализации.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от аргентинского «Расинга».

Притом, что «Ред Булл Брагантино» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа игроки команды отличились 9 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Ред Булл Брагантино» в своем чемпионате уступил «Крузейро» (1:2).

До того команда дома уступила «Сан-Паулу» (0:2). А вот чуть ранее «быки» уверенно разобрались с «Атлетико Гойаненсе» (3:1).

В пяти последних матчах «Ред Булл Брагантино» добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит не лучшим образом. «Быки» проиграли в 2 своих последних поединках.

При этом «Ред Булл Брагантино» на групповом этапе турнира пропустил 8 мячей. Причем проиграли бразильцы лишь в одном поединке.

Вот только «быки» в последнее время побеждают с огромной натугой. Да и в двух последних поединках они пропускали по 2 мяча.

И уж точно номинальные гости будут действовать активно. «Ред Булл Брагантино» явно намерен встать на победный путь.

Статистика для ставок

«Ред Булл Брагантино» проиграл в 2 своих последних матчах

«Барселона» Гуаякиль до последней коллизии победила в 4 матчах подряд

«Быки» в среднем забивают чуть больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» Гуаякиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: «Быки» выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

Бразильцы имеют приличный подбор атакующих исполнителей, плюс явно мотивированы пройти эквадорский барьер.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28