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    «Быки» задавят эквадорцев

    «Барселона» Гуаякиль — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» Гуаякиль — «Ред Булл Брагантино»
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    «Ред Булл Брагантино»
    17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Барселона» Гуаякиль и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» Гуаякиль — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Барселона» Гуаякиль

    Турнирное положение: «Барселона» Гуаякиль вылетела из Кубка Либертадорес. 3 место в группе дало возможность продолжить путь в Южноамериканском кубке.

    При этом «Барселона» Гуаякиль в 6 матчах набрала всего 6 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили эквадорцы всего 6 голов.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барселона» Гуаякиль в рамках своего чемпионата уступила «Мушук Руне» (0:1).

    До того эквадорцы переиграли чилийский «Кобресаль» (2:1). А вот «Текнико» был бит более уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» Гуаякиль выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Барселона» Гуаякиль выглядела весьма выгодно. До последней коллизии эквадорцы выиграли 4 раза кряду.

    Да и в Южноамериканском кубке «Барселона» Гуаякиль намерена пройти как можно дальше. Ресурсы для этого у клуба имеются.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Эквадорцы явно способны поднатореть в плане реализации.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от аргентинского «Расинга».

    Притом, что «Ред Булл Брагантино» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа игроки команды отличились 9 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Ред Булл Брагантино» в своем чемпионате уступил «Крузейро» (1:2).

    До того команда дома уступила «Сан-Паулу» (0:2). А вот чуть ранее «быки» уверенно разобрались с «Атлетико Гойаненсе» (3:1).

    В пяти последних матчах «Ред Булл Брагантино» добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит не лучшим образом. «Быки» проиграли в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Ред Булл Брагантино» на групповом этапе турнира пропустил 8 мячей. Причем проиграли бразильцы лишь в одном поединке.

    Вот только «быки» в последнее время побеждают с огромной натугой. Да и в двух последних поединках они пропускали по 2 мяча.

    И уж точно номинальные гости будут действовать активно. «Ред Булл Брагантино» явно намерен встать на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл Брагантино» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Барселона» Гуаякиль до последней коллизии победила в 4 матчах подряд

    • «Быки» в среднем забивают чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» Гуаякиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: «Быки» выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    Бразильцы имеют приличный подбор атакующих исполнителей, плюс явно мотивированы пройти эквадорский барьер.

    Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    «Барселона» Гуаякиль — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» задавят эквадорцев
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