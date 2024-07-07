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    «Трехцветные» начнут без прелюдий

    «Сан-Паулу» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Ред Булл Брагантино»
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    Жандрей
    7 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» пока никак не может запрыгнуть в топ-4. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Паулу» отстает от лидера чемпионата всего на 6 очков. Да и пропускает команда в среднем немногим менее гола за матч: 16 мячей в 14 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сан-Паулу» нанес поражение «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

    Причем в трех своих последних поединках команда победила. Правда, в каждом из них «трехцветные» пропускали по одному мячу.

    Не сыграют: Пабло Майя, Рафинья — травмированы. Феррейринья, Джонатан Каллери — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Сан-Паулу» существенно улучшил свое турнирное положение. Вот только в кадровом плане не все так позитивно.

    Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, с атакой у «трехцветных» полный порядок!

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» сражается за высокие места. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Ред Булл Брагантино» довольно неплохо атакует. В 14 поединках чемпионата игроки команды отличились 20 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ред Булл Брагантино» дома переиграл «Атлетико Гойаненсе» (3:1).

    До того команда подписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот чуть случилась обидная коллизия в матче с «Ботафого» (1:2).

    В пяти последних матчах «Ред Булл Брагантино» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Матеус Фернандес — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит относительно неплохо. В двух последних матчах команда набрала 4 очка.

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    При этом «Ред Булл Брагантино» пропустил в свои ворота уже 16 мячей. Хотя в кадровом плане у команды минимум пробоин.

    Вот только выиграла команда лишь в 6 матчах чемпионата из 14. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться в первую шестерку.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Ред Булл Брагантино» способен эффективно сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропустили по 16 мячей в 14 матчах чемпионата

    • «Сан-Паулу» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Сан-Паулу» уже полтора года не проигрывает «быкам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.19 и 1.68.

    Прогноз: Номинальные хозяева по игре выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    «Ред Булл Брагантино» не блещет стабильностью результатов, да и «Сан-Паулу» мотивирован добыть четвертую победу кряду.

    Ставка: Победа «Сан-Паулу» в 1 тайме за 2.59.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    «Сан-Паулу» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. «Трехцветные» начнут без прелюдий
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