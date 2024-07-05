Лидеры Западной конференции сыграют вничью?

5 июля в чемпионате США по футболу сыграют «ЛА Гэлакси» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «ЛА Гэлакси» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ЛА Гэлакси»

Турнирное положение: «ЛА Гэлакси» отлично выступает в нынешнем сезоне. Команда находится на 2-м месте в таблице.

В 21-м матче набрано 40 очков. У «ЛА Гэлакси» 11 побед, 7 ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 41-27.

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Последние матчи: «ЛА Гэлакси» регулярно набирает очки. В последних десяти матчах у команды зафиксировано лишь одно поражение.

2 июня «ЛА Гэлакси» встречался с «Чикаго Файром». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «ЛА Гэлакси» радует своих фанатов успешными результатами. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

На своем поле «ЛА Гэлакси» играет очень хорошо. В последних 10 домашних встречах было лишь одно поражение. 22 октября 2023 года команда в родных стенах уступила «Далласу» со счетом 1:4.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» лидирует в таблице Западной конференции. В 20 матчах набрано 40 очков.

У «Лос-Анджелеса» 12 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 23.

Последние матчи: «Лос-Анджелес» набрал отличную форму. Команда постоянно набирает очки.

В июне было сыграно пять матчей. «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» претендует на золото. Но предстоящий матч будет сложным. Перед «ЛА Гэлакси» также стоят максимальные задачи.

Букмекеры не видят явного фаворита. У обеих команд шансы на победу примерно равны.

Последний раз клубы играли друг с другом 7 апреля. «Лос-Анджелес» одолел «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В последних десяти домашних матчах «ЛА Гэлакси» проиграл один раз

В июне «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью

7 апреля «Лос-Анджелес» взял верх над «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.90, а победа «ЛА Гэлакси» — в 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.64.

Прогноз: В битве двух лидеров стоит ждать равную игру. Команды не выявят сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.90.

Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся забить.

Ставка: обе не забьют за 2.81.