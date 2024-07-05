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    Лидеры Западной конференции сыграют вничью?

    «ЛА Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ЛА Гэлакси» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    5 июля в чемпионате США по футболу сыграют «ЛА Гэлакси» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «ЛА Гэлакси» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2024 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
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    «ЛА Гэлакси»

    Турнирное положение: «ЛА Гэлакси» отлично выступает в нынешнем сезоне. Команда находится на 2-м месте в таблице.

    В 21-м матче набрано 40 очков. У «ЛА Гэлакси» 11 побед, 7 ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 41-27.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «ЛА Гэлакси» регулярно набирает очки. В последних десяти матчах у команды зафиксировано лишь одно поражение.

    2 июня «ЛА Гэлакси» встречался с «Чикаго Файром». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ЛА Гэлакси» радует своих фанатов успешными результатами. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    На своем поле «ЛА Гэлакси» играет очень хорошо. В последних 10 домашних встречах было лишь одно поражение. 22 октября 2023 года команда в родных стенах уступила «Далласу» со счетом 1:4.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» лидирует в таблице Западной конференции. В 20 матчах набрано 40 очков.

    У «Лос-Анджелеса» 12 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 23.

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  • 01/07/2024

    • Последние матчи: «Лос-Анджелес» набрал отличную форму. Команда постоянно набирает очки.

    В июне было сыграно пять матчей. «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью.

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    Состояние команды: «Лос-Анджелес» претендует на золото. Но предстоящий матч будет сложным. Перед «ЛА Гэлакси» также стоят максимальные задачи.

    Букмекеры не видят явного фаворита. У обеих команд шансы на победу примерно равны.

    Последний раз клубы играли друг с другом 7 апреля. «Лос-Анджелес» одолел «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • В последних десяти домашних матчах «ЛА Гэлакси» проиграл один раз

    • В июне «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью

    • 7 апреля «Лос-Анджелес» взял верх над «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.90, а победа «ЛА Гэлакси» — в 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.64.

    Прогноз: В битве двух лидеров стоит ждать равную игру. Команды не выявят сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.90.

    Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся забить.

    Ставка: обе не забьют за 2.81.

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    «ЛА Гэлакси» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. Лидеры Западной конференции сыграют вничью?
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