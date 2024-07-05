Лидеры Западной конференции сыграют вничью?

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
«ЛА Гэлакси»
Турнирное положение: «ЛА Гэлакси» отлично выступает в нынешнем сезоне. Команда находится на 2-м месте в таблице.
В 21-м матче набрано 40 очков. У «ЛА Гэлакси» 11 побед, 7 ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 41-27.
Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «ЛА Гэлакси» регулярно набирает очки. В последних десяти матчах у команды зафиксировано лишь одно поражение.
2 июня «ЛА Гэлакси» встречался с «Чикаго Файром». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.
Состояние команды: «ЛА Гэлакси» радует своих фанатов успешными результатами. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.
На своем поле «ЛА Гэлакси» играет очень хорошо. В последних 10 домашних встречах было лишь одно поражение. 22 октября 2023 года команда в родных стенах уступила «Далласу» со счетом 1:4.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» лидирует в таблице Западной конференции. В 20 матчах набрано 40 очков.
У «Лос-Анджелеса» 12 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 23.
Последние матчи: «Лос-Анджелес» набрал отличную форму. Команда постоянно набирает очки.
В июне было сыграно пять матчей. «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» претендует на золото. Но предстоящий матч будет сложным. Перед «ЛА Гэлакси» также стоят максимальные задачи.
Букмекеры не видят явного фаворита. У обеих команд шансы на победу примерно равны.
Последний раз клубы играли друг с другом 7 апреля. «Лос-Анджелес» одолел «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- В последних десяти домашних матчах «ЛА Гэлакси» проиграл один раз
- В июне «Лос-Анджелес» добился четырех побед и один раз сыграл вничью
- 7 апреля «Лос-Анджелес» взял верх над «ЛА Гэлакси» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.90, а победа «ЛА Гэлакси» — в 2.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.64.
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Прогноз: В битве двух лидеров стоит ждать равную игру. Команды не выявят сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.90.
Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся забить.
Ставка: обе не забьют за 2.81.