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    «Нымме Калью» уверенно расправится с пярнусцами

    «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Вапрус
    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»
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    «Пярну Вапрус»
    3 июля в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 03 Июля 2024 года

    Калью

  • Таллинн
    •  Калью 18:00 Вапрус

    Вапрус

  • Пярну
    •

    «Нымме Калью»

    Турнирное положение: «Нымме Калью» пытается навязать «Левадии» и «Флоре» борьбу за чемпионство. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нымме Калью» отстает от 2 позиции на 3 очка. Зато у команды имеются еще 2 поединка в запасе.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Нымме Калью» не сумел одолеть «Таммеку» (1:1).

    А вот до того команда переиграла «Калев» (2:0). Да и ничья с нестабильной нынче «Флорой» (0:0) едва ли пойдет за положительный результат.

    В 5 своих последних матчах команда победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Нымме Калью» забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и отставание от лидера выросло до 15 очков.

    Матчи против «Пярну Вапруса» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Нымме Калью» добыл 2 победы при 3 ничьих.

    Причем «Нымме Калью» в трех последних очных поединках неизменно пропускал от пярнусцев. Да и нынче команда выглядит сильнее соперника.

    «Пярну Вапрус»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Пярну Вапрус» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Пярну Вапрус» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем менее гола за матч: 16 мячей в 17 сыгранных поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. Дома она по с минимальным счетом уступила «Калеву».

    А вот до того команда минимально одолела «Пайде». Вот только домашний поединок с «Нарвой» завершился оплеухой (1:4).

    Пропускает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей. Да и гандикап от зоны прямого вылета составляет всего лишь 5 зачетных баллов.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пярну Вапрус» выглядит крайне нестабильно. Да и успех в матче с «Пайде» вышел с оттенком сенсации.

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    При этом до того «Пярну Вапрус» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и последняя победа над «Нымме Калью» случилась еще 3 года назад.

    Неплохой сезон выдает Кевин Каубер. Опытный форвард пярнусцев отличился 5 забитыми мячами в текущем чемпионате Эстонии.

    Очевидно, что гости будут действовать с очевидной оглядкой на тылы. Да и вообще, проблем в игровом плане у команды немало.

    Статистика для ставок

    • «Нымме Калью» уже 3 года не проигрывает «Пярну Вапрусу»

    • «Пярну Вапрус» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Нымме Калью» в среднем пропускает один мяч за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.76, а победа оппонента — в скромные 6.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

    «Нымме Калью» нельзя терять очки, да и обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.

    Ставка: Фора «Нымме Калью» -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды сумеют отличиться хотя бы по разу.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. «Нымме Калью» уверенно расправится с пярнусцами
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