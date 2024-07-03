3 июля в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нымме Калью»

Турнирное положение: «Нымме Калью» пытается навязать «Левадии» и «Флоре» борьбу за чемпионство. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Нымме Калью» отстает от 2 позиции на 3 очка. Зато у команды имеются еще 2 поединка в запасе.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Нымме Калью» не сумел одолеть «Таммеку» (1:1).

А вот до того команда переиграла «Калев» (2:0). Да и ничья с нестабильной нынче «Флорой» (0:0) едва ли пойдет за положительный результат.

В 5 своих последних матчах команда победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Нымме Калью» забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и отставание от лидера выросло до 15 очков.

Матчи против «Пярну Вапруса» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Нымме Калью» добыл 2 победы при 3 ничьих.

Причем «Нымме Калью» в трех последних очных поединках неизменно пропускал от пярнусцев. Да и нынче команда выглядит сильнее соперника.

«Пярну Вапрус»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Пярну Вапрус» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Пярну Вапрус» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем менее гола за матч: 16 мячей в 17 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. Дома она по с минимальным счетом уступила «Калеву».

А вот до того команда минимально одолела «Пайде». Вот только домашний поединок с «Нарвой» завершился оплеухой (1:4).

Пропускает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей. Да и гандикап от зоны прямого вылета составляет всего лишь 5 зачетных баллов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пярну Вапрус» выглядит крайне нестабильно. Да и успех в матче с «Пайде» вышел с оттенком сенсации.

При этом до того «Пярну Вапрус» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и последняя победа над «Нымме Калью» случилась еще 3 года назад.

Неплохой сезон выдает Кевин Каубер. Опытный форвард пярнусцев отличился 5 забитыми мячами в текущем чемпионате Эстонии.

Очевидно, что гости будут действовать с очевидной оглядкой на тылы. Да и вообще, проблем в игровом плане у команды немало.

Статистика для ставок

«Нымме Калью» уже 3 года не проигрывает «Пярну Вапрусу»

«Пярну Вапрус» в среднем забивает меньше гола за матч

«Нымме Калью» в среднем пропускает один мяч за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.76, а победа оппонента — в скромные 6.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за самые высокие места, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

«Нымме Калью» нельзя терять очки, да и обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.

Ставка: Фора «Нымме Калью» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды сумеют отличиться хотя бы по разу.

Ставка: Обе забьют за 2.02