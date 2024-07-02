«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом в 34 матчах «СКА-Хабаровск» добыл всего 11 побед. Да и в среднем команда забивала почти гол за матч — 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке хабаровчане потерпели поражение. Спарринг с «Химками» завершился неудачей (1:4).
До того команда уступила «Акрону» (1:2). Да и домашняя встреча с «Аланией» закончилась минимальным поражением.
В 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках игроки «СКА-Хабаровск» забили лишь 3 мяча при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел значительных изменений. Да и с наставником Романом Шароновым решено было попрощаться.
Хабаровчане все мечтают выйти в элитный дивизион. Вот только по составу команда не выглядит явным претендентом на повышение в классе.
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Армейцы» постараются дать бой недавнему полпреду РПЛ.
«Балтика»
Турнирное положение: «Балтика» минувший сезон провела неудачно. Команда финишировала на 15 строчке и вылетела в первый дивизион.
Притом, что «Балтика» в 30 матчах чемпионата победила всего 7 раз. А вот проиграли калининградцы в 18 поединках РПЛ.
Последние матчи: Причем «балтийцы» дошли до финала Кубка страны. Вот только в финале команда уступила «Зениту» (1:2).
В трех своих последних матчах калининградцы уступили. Да и вообще, команды банально не хватило для борьбы на двух фронтах.
Вообще, «Балтика» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели вернуться в РПЛ клуб не скрывает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Балтика» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Да и новый наставник Александр Грищенко весьма амбициозен.
Новому тренерскому штабу придется строить фактически новую команду. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.
В 5 своих последних поединках «Балтика» добыла одну победу. В этих матчах игроки команды отличились 6 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Очевидно, что «Балтика» будет действовать с позиции силы. Команда Грищенко постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» проиграл в 5 своих последних матчах
- «Балтика» уступила в 3 своих последних поединках
- «Балтика» уже почти 5 лет не проигрывает хабаровчанам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.20Мексика — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Балтийцы», несмотря на значительные кадровые потери, по игре выглядят куда монолитнее оппонента.
Калининградцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно проведут встречу активно.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07