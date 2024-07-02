2 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Балтика». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом в 34 матчах «СКА-Хабаровск» добыл всего 11 побед. Да и в среднем команда забивала почти гол за матч — 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке хабаровчане потерпели поражение. Спарринг с «Химками» завершился неудачей (1:4).

До того команда уступила «Акрону» (1:2). Да и домашняя встреча с «Аланией» закончилась минимальным поражением.

В 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках игроки «СКА-Хабаровск» забили лишь 3 мяча при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел значительных изменений. Да и с наставником Романом Шароновым решено было попрощаться.

Хабаровчане все мечтают выйти в элитный дивизион. Вот только по составу команда не выглядит явным претендентом на повышение в классе.

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Армейцы» постараются дать бой недавнему полпреду РПЛ.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» минувший сезон провела неудачно. Команда финишировала на 15 строчке и вылетела в первый дивизион.

Притом, что «Балтика» в 30 матчах чемпионата победила всего 7 раз. А вот проиграли калининградцы в 18 поединках РПЛ.

Последние матчи: Причем «балтийцы» дошли до финала Кубка страны. Вот только в финале команда уступила «Зениту» (1:2).

В трех своих последних матчах калининградцы уступили. Да и вообще, команды банально не хватило для борьбы на двух фронтах.

Вообще, «Балтика» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели вернуться в РПЛ клуб не скрывает.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтика» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Да и новый наставник Александр Грищенко весьма амбициозен.

Новому тренерскому штабу придется строить фактически новую команду. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

В 5 своих последних поединках «Балтика» добыла одну победу. В этих матчах игроки команды отличились 6 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Балтика» будет действовать с позиции силы. Команда Грищенко постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» проиграл в 5 своих последних матчах

«Балтика» уступила в 3 своих последних поединках

«Балтика» уже почти 5 лет не проигрывает хабаровчанам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Балтийцы», несмотря на значительные кадровые потери, по игре выглядят куда монолитнее оппонента.

Калининградцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно проведут встречу активно.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07