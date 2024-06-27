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    Венесуэла — Мексика. Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок Америки, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Мексика
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    Херардо Артеага
    27 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Венесуэла и Мексика. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Мексика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B 27 Июня 2024 года

    Венесуэла

  • Каракас
    •  Венесуэла 04:00 Мексика

    Мексика

  • Мехико
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    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэла в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграла Эквадор (2:1).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала девять очков. Ее отрыв от непроходной на ЧМ-2026 восьмой строчки и 7-й позиции (плей-офф) составляет четыре балла.

    Венесуэла — Мексика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлась миром с Гватемалой (0:0) на выезде.

    Таким образом сейчас у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Венесуэла проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит о неплохой форме коллектива, поэтому в случае победы он обеспечит себе путевку в четвертьфинал турнира.

    Хондер Кадис и Эдуард Бельо — авторы двух голов команды в Кубке Америки 2024 года.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексика, которая представляет зону КОНКАКАФ, выступает на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда в стартовом туре группового раунда обыграла другого представителя зоны КОНКАКАФ Ямайку, забив ей один безответный мяч.

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    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, проиграла Бразилии (2:3).

    Таким образом, победа в стартовом туре Кубка Америки прервала мини-серию поражений в два поединка, которые были товарищескими.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Мексика трижды проиграла при двух победах.

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    С такой формой коллективу будет непросто не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно против соперника, который на неплохом ходу.

    Херардо Артеага — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

    Статистика для ставок

    • четырех из шести последних матчей Венесуэлы забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Венесуэла не выиграла

    • в пяти из шести последних матчей Мексики забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа Венесуэлы — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.60.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей номинальные хозяева не проигрывали. В пяти из них было забито меньше 2,5 голов.

    То, что Мексика проиграла в трех из пяти последних матчей, говорит о том, что у соперника неплохие шансы на такой расклад.

    Ставка: Венесуэла не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей Мексики.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

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