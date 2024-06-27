Венесуэла
Мексика
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэла в стартовом туре группового раунда Кубка Америки обыграла Эквадор (2:1).
Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала девять очков. Ее отрыв от непроходной на ЧМ-2026 восьмой строчки и 7-й позиции (плей-офф) составляет четыре балла.
Венесуэла — Мексика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлась миром с Гватемалой (0:0) на выезде.
Таким образом сейчас у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка, которые пришись на товарищескую встречу и Кубок Америки.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Венесуэла проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохой форме коллектива, поэтому в случае победы он обеспечит себе путевку в четвертьфинал турнира.
Хондер Кадис и Эдуард Бельо — авторы двух голов команды в Кубке Америки 2024 года.
Мексика
Турнирное положение: Мексика, которая представляет зону КОНКАКАФ, выступает на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда в стартовом туре группового раунда обыграла другого представителя зоны КОНКАКАФ Ямайку, забив ей один безответный мяч.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, проиграла Бразилии (2:3).
Таким образом, победа в стартовом туре Кубка Америки прервала мини-серию поражений в два поединка, которые были товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Мексика трижды проиграла при двух победах.
С такой формой коллективу будет непросто не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно против соперника, который на неплохом ходу.
Херардо Артеага — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.
Статистика для ставок
- четырех из шести последних матчей Венесуэлы забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Венесуэла не выиграла
- в пяти из шести последних матчей Мексики забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.20, победа Венесуэлы — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.60.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей номинальные хозяева не проигрывали. В пяти из них было забито меньше 2,5 голов.
То, что Мексика проиграла в трех из пяти последних матчей, говорит о том, что у соперника неплохие шансы на такой расклад.
Ставка: Венесуэла не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей Мексики.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30.