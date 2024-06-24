«Палмейрас» на своем поле примет «Жувентуде» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 24 июня и начнется в 00:30 по мск. «Палмейрас» — «Жувентуде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает третье место в турнирной таблице. В его активе 13 забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.

Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго» и по дополнительным показателям уступает второму «Ботафого», у которого также 20 очков.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А набрал три пункта. На своем поле он обыграл «Ред Булл Брагантино» (2:1).

Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Эстевао, Рони и Лазаро — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: По итогам девяти матчей бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 11-е место с 13-ю баллами и разницей мячей 11-11.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на четыре балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле поле выиграл. Ему удалось обыграть «Васку да Гама» (2:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Тиаго Конти, Клейтон, Ренан и Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Жувентуде» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

С одной стороны это говорит о не лучшей форме гостей, которые выиграли лишь два раза в последних семи поединках, с другой — это также свидетельствует об их неуступчивости.

Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Жувентуде» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Жувентуде» — в 9.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. В трех из них — соперники забивали больше 2,5 голов.

В двух из трех последних поединков гости не выигрывали, тогда как статистика фаворита тут обещает сыграть решающую роль.

Ставка: «Палмейрас» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трез из их четырех последних матчей было именно так.

Ставка: «Палмейрас» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.08