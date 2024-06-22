«Гремио» на своем поле примет «Интернасьональ» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 23:30 мск. «Гремио» — «Интернасьональ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» плохо играет в нынешнем сезоне. Команда на данный момент находится в зоне вылета.

«Гремио» располагается на 18-й позиции. Набрано шесть очков в восьми встречах.

Последние матчи: «Гремио» в июне уже уступил четыре раза. Болельщики недовольны тем, что команда постоянно теряет очки.

Проигрышная серия «Гремио» составляет три матча. Ранее клуб уступил «Фламенго», «Ботафого» и «Форталезе».

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Гремио» нужно срочно исправлять ситуацию. Команда находится в таблице очень низко.

Последний раз «Гремио» выигрывал в Кубке Либертадорес. Это случилось 5 июня. Тогда был обыгран клуб «Уачипато» (1:0).

«Интернасьональ»

Турнирное положение: «Интернасьональ» находится в топ-10. Сейчас клуб располагается на 9-й позиции.

У «Интернасьоналя» 14 очков в восьми играх. В активе команды 4 победы, две ничьи и два поражения.

Последние матчи: «Интернасьональ» находится в хорошей форме. Июнь команда начала с трех побед кряду.

В текущем месяце единственное поражение произошло 16 июня. Клуб уступил «Витории» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В предстоящей встрече «Интернасьональ» является небольшим фаворитом. Но завоевать три очка будет непросто.

Хозяева настроены решительно. Но «Интернасьональ» неплохо выступает в гостях. В последних десяти выездных встречах клуб проиграл лишь дважды.

Статистика для ставок

«Гремио» в июне уже уступил четыре раза

«Интернасьональ» в текущем месяце потерпел лишь одно поражение

«Интернасьональ» в последних десяти выездных матчах уступил дважды

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьональ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.08, победа «Гремио» — в 2.93.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.17.

Прогноз: Хозяева намерены улучшить свое положение в таблице. Однако победить будет непросто. Скорее всего, команды поделят очки.

Ставка: ничья за 3.08.

Прогноз: еще один прогноз, что смогут отличиться обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.95