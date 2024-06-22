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    Команды не выявят сильнейшего?

    «Гремио» — «Интернасьональ». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Интернасьональ»
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    «Гремио»
    «Гремио» на своем поле примет «Интернасьональ» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 23:30 мск. «Гремио» — «Интернасьональ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июня 2024 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 23:30 Интернасьонал

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» плохо играет в нынешнем сезоне. Команда на данный момент находится в зоне вылета.

    «Гремио» располагается на 18-й позиции. Набрано шесть очков в восьми встречах.

    Последние матчи: «Гремио» в июне уже уступил четыре раза. Болельщики недовольны тем, что команда постоянно теряет очки.

    Проигрышная серия «Гремио» составляет три матча. Ранее клуб уступил «Фламенго», «Ботафого» и «Форталезе».

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Гремио» нужно срочно исправлять ситуацию. Команда находится в таблице очень низко.

    Последний раз «Гремио» выигрывал в Кубке Либертадорес. Это случилось 5 июня. Тогда был обыгран клуб «Уачипато» (1:0).

    «Интернасьональ»

    Турнирное положение: «Интернасьональ» находится в топ-10. Сейчас клуб располагается на 9-й позиции.

    У «Интернасьоналя» 14 очков в восьми играх. В активе команды 4 победы, две ничьи и два поражения.

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    • Последние матчи: «Интернасьональ» находится в хорошей форме. Июнь команда начала с трех побед кряду.

    В текущем месяце единственное поражение произошло 16 июня. Клуб уступил «Витории» со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: В предстоящей встрече «Интернасьональ» является небольшим фаворитом. Но завоевать три очка будет непросто.

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    Хозяева настроены решительно. Но «Интернасьональ» неплохо выступает в гостях. В последних десяти выездных встречах клуб проиграл лишь дважды.

    Статистика для ставок

    • «Гремио» в июне уже уступил четыре раза

    • «Интернасьональ» в текущем месяце потерпел лишь одно поражение

    • «Интернасьональ» в последних десяти выездных матчах уступил дважды

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьональ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.08, победа «Гремио» — в 2.93.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.17.

    Прогноз: Хозяева намерены улучшить свое положение в таблице. Однако победить будет непросто. Скорее всего, команды поделят очки.

    Ставка: ничья за 3.08.

    Прогноз: еще один прогноз, что смогут отличиться обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95

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    «Гремио» — «Интернасьональ». «Гремио» на своем поле примет «Интернасьональ» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 23:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Интернасьональ» с коэффициентом 3.08.
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