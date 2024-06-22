22 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо-Брест». Начало игры — в 20:00 мск. БАТЭ — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: Подопечные Игоря Криушенко проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ в 12 матчах добыл всего лишь 4 виктории. Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

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Последние матчи: вот только стабильности борисовцам явно не хватает. Уверенные победы чередуются с досадными неудачами.

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Причем в минувшем туре команда уступила «Неману» (0:1). Зато до того «Слуцк» был фактически деклассирован (6:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне нестабильно. Да и забивают подопечные Криушенко в среднем более гола за матч.

Матчи против брестчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках БАТЭ победил 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются поправить свои турнирные дела. Да и 4 последних очных встречи с «Динамо-Брест» принесли борисовцам виктории.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Динамовцы достаточно продуктивно стартовали в чемпионате. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо-Брест» имеет лучшую атаку в лиге. В 12 поединках белорусского чемпионата команда наколотила уже 28 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова феерила. На родной арене был разгромлен могилевский «Днепр» (6:1).

Вот только до того брестчане уступили по всем статьям «Неману» (0:2). Да и домашняя коллизия во встрече с жодинцами (0:1) явно удручила.

Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе брестчане бьются за попадание в тройку. Вот только пропускает команда в среднем гол за матч.

Зато проигрывает «Динамо-Брест» редко — всего 2 коллизии. Да и форвард Егор Корцов наколотил уже 9 мячей в чемпионате.

Причем брестчане уже почти 3 года не побеждают БАТЭ. Да и последнее очное свидание им лучше забыть — поражение 0:4.

Безусловно, гости не собираются отсиживаться в обороне. Корцов и компания намерены приблизиться к медальной зоне.

Статистика для ставок

«Динамо-Брест» забивает чаще всех в лиге — 28 мячей

БАТЭ обыгрывал брестчан в 4 последних очных поединках

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Брестчане прекрасно атакуют, да и БАТЭ способен выдать отдельный качественный поединок.

Номинальные хозяева явно намерены прервать серию своих неудач, да и динамовцы постараются максимально приблизиться к тройке лидеров.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00