ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича Сборная Сербии празднует гол ЙовичаДневник Евро-2024. Неудержимая Испания, спаситель Йович и Капитан Франция Сборная ИспанииКороче, Евро. 20-21 июня
    Все новости спорта

    Победителя не будет?!

    БАТЭ — «Динамо-Брест». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Динамо-Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Панюков
    22 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо-Брест». Начало игры — в 20:00 мск. БАТЭ — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Июня 2024 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Динамо Брест

    Динамо Брест

  • Брест
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: Подопечные Игоря Криушенко проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ в 12 матчах добыл всего лишь 4 виктории. Да и пропускает команда в среднем ровно гол за матч.

    БАТЭ — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.402.40Бонус$9500
    •

    Последние матчи: вот только стабильности борисовцам явно не хватает. Уверенные победы чередуются с досадными неудачами.

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Причем в минувшем туре команда уступила «Неману» (0:1). Зато до того «Слуцк» был фактически деклассирован (6:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне нестабильно. Да и забивают подопечные Криушенко в среднем более гола за матч.

    Матчи против брестчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках БАТЭ победил 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются поправить свои турнирные дела. Да и 4 последних очных встречи с «Динамо-Брест» принесли борисовцам виктории.

    «Динамо-Брест»

    Турнирное положение: Динамовцы достаточно продуктивно стартовали в чемпионате. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо-Брест» имеет лучшую атаку в лиге. В 12 поединках белорусского чемпионата команда наколотила уже 28 мячей.

  • Кто остановит Германию? Главные выводы после первого тура Евро-2024
  • На чемпионате Европы позади матчи первого тура группового этапа
  • 19/06/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова феерила. На родной арене был разгромлен могилевский «Днепр» (6:1).

    Вот только до того брестчане уступили по всем статьям «Неману» (0:2). Да и домашняя коллизия во встрече с жодинцами (0:1) явно удручила.

    Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе брестчане бьются за попадание в тройку. Вот только пропускает команда в среднем гол за матч.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Зато проигрывает «Динамо-Брест» редко — всего 2 коллизии. Да и форвард Егор Корцов наколотил уже 9 мячей в чемпионате.

    Причем брестчане уже почти 3 года не побеждают БАТЭ. Да и последнее очное свидание им лучше забыть — поражение 0:4.

    Безусловно, гости не собираются отсиживаться в обороне. Корцов и компания намерены приблизиться к медальной зоне.

    Статистика для ставок

    • «Динамо-Брест» забивает чаще всех в лиге — 28 мячей

    • БАТЭ обыгрывал брестчан в 4 последних очных поединках

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: Брестчане прекрасно атакуют, да и БАТЭ способен выдать отдельный качественный поединок.

    Номинальные хозяева явно намерены прервать серию своих неудач, да и динамовцы постараются максимально приблизиться к тройке лидеров.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Азаренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пегула — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хуркач — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Харрис — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Путинцева — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Динамо-Брест». 22 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо-Брест». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Динамо-Брест» с коэффициентом 3.20.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры