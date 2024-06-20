Жувентуде
Васко да Гама
«Жувентуде»
Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 11-е место с 10 баллами и разницей мячей 9-11.
Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на два балла опережает 13-ю позицию вне данной зоны, поэтому ей крайне важно выигрывать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в концовке игры против «Брагантино» (1:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Нене, Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.
Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в лиге с двумя голами.
«Васку да Гама»
Турнирное положение: по итогам девяти стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 15-ю строчку.
Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл, поэтому гости рискуют оказаться втянутыми в борьбу за выживание текущего сезона.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Ему не удалось обыграть «Крузейро» (0:0).
Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмирован — Димитри Пайет, Праседеш, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Васку да Гама» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме гостей, где два поражения в трех последних играх при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.
Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Жувентуде» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Жувентуде» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Васку да Гама» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Васку да Гама» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40