«Жувентуде» на своем поле примет «Васку да Гама» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 июня и начнется в 02:00 по мск. «Жувентуде» — «Васку да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Жувентуде»

Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 11-е место с 10 баллами и разницей мячей 9-11.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на два балла опережает 13-ю позицию вне данной зоны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в концовке игры против «Брагантино» (1:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Нене, Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в лиге с двумя голами.

«Васку да Гама»

Турнирное положение: по итогам девяти стартовых туров бразильской Серии А «Васку да Гама» занимает 15-ю строчку.

Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл, поэтому гости рискуют оказаться втянутыми в борьбу за выживание текущего сезона.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Ему не удалось обыграть «Крузейро» (0:0).

Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмирован — Димитри Пайет, Праседеш, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Васку да Гама» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, где два поражения в трех последних играх при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Жувентуде» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Жувентуде» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Васку да Гама» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Васку да Гама» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Васку да Гама» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40