19 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 18:00 мск. «Сурхан» — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» стабильно ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» в нынешнем чемпионате победил всего 3 раза. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 13 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась очками. Выезд в Фергану принес ничейный результат (1:1).

До того команда минимально обыграла «Согдиану». Только вот выездная встреча с ташкентским «Локомотивом» завершилась ничьей (1:1).

В 5 своих последних матчах команда сумела победить всего один раз. В этих поединках «Сурхан» забил всего 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась достаточно неплохо. Да и оборона ошибается частенько, пропустив уже 15 мячей в чемпионате.

Матчи против «металлургов» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при одной коллизии.

Несомненно, «Сурхан» будет действовать с позиции силы. Кого же еще обыгрывать, как не главного аутсайдера чемпионата?!

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Металлург» Бекабад располагается на 14 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Металлург» Бекабад еще ни разу не победил. Да и забила команда всего 8 мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Металлург» Бекабад не дал себя обыграть «Бунедкору» (0:0).

До того команда минимально уступила АГМК. А вот поединок с «Навбахором» завершился ничейным результатом (1:1).

Пропускает «Металлург» Бекабад не столь часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата. А вот отставание от спасительной 11 позиции составляет 4 очка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «металлурги» явно не преуспевают. Зато команда уже успела отобрать очки у более статусных оппонентов.

Вот только «Металлург» Бекабад не забивал в двух своих последних поединках. Да и ноль в графе победы не прибавляет оптимизма.

По своему потенциалу команда вполне способна выбраться из нынешней турнирной ситуации. Вот только пока «металлургам» явно не хватает везения.

Нет сомнений, что «Металлург» Бекабад не боится оппонента. Да и пора бы команде отталкиваться от дна турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Металлург» Бекабад уже почти 2 года не обыгрывает «Сурхан»

«Металлурги» остаются единственной командой, еще не познавшей радость виктории в чемпионате

«Сурхан» не проигрывает в 3 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Металлурги» явно находятся не на своем месте, так что наверняка будут активно атаковать.

Обе команды в последних матчах смотрелись вполне выгодно, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22