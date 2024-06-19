ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе Ромелу Лукаку — нападающий сборной БельгииКороче, Евро. 17-18 июня Жедсон ФернандешПортугальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
    Все новости спорта

    Ставим на голевой бартер!

    «Сурхан» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 19 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Сурхан» — «Металлург» Бекабад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Бекабад
    19 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 18:00 мск. «Сурхан» — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 19 Июня 2024 года

    Сурхан

  • Термез
    •  Сурхан 18:00 Металлург Бекабад

    Металлург Бекабад

  • Бекабад
    •

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» стабильно ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сурхан» в нынешнем чемпионате победил всего 3 раза. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 13 мячей в 11 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась очками. Выезд в Фергану принес ничейный результат (1:1).

    До того команда минимально обыграла «Согдиану». Только вот выездная встреча с ташкентским «Локомотивом» завершилась ничьей (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда сумела победить всего один раз. В этих поединках «Сурхан» забил всего 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась достаточно неплохо. Да и оборона ошибается частенько, пропустив уже 15 мячей в чемпионате.

    Матчи против «металлургов» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Несомненно, «Сурхан» будет действовать с позиции силы. Кого же еще обыгрывать, как не главного аутсайдера чемпионата?!

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Металлург» Бекабад располагается на 14 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Металлург» Бекабад еще ни разу не победил. Да и забила команда всего 8 мячей в 10 матчах.

  • Не списывайте Бельгию со счетов! Де Брёйне и Лукаку приехали на Евро-2024 во главе нового поколения талантов
  • Бельгийское «золотое поколение» ушло, но молодежь может удержать сборную страны на футбольной вершине
  • 16/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Металлург» Бекабад не дал себя обыграть «Бунедкору» (0:0).

    До того команда минимально уступила АГМК. А вот поединок с «Навбахором» завершился ничейным результатом (1:1).

    Пропускает «Металлург» Бекабад не столь часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата. А вот отставание от спасительной 11 позиции составляет 4 очка.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «металлурги» явно не преуспевают. Зато команда уже успела отобрать очки у более статусных оппонентов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вот только «Металлург» Бекабад не забивал в двух своих последних поединках. Да и ноль в графе победы не прибавляет оптимизма.

    По своему потенциалу команда вполне способна выбраться из нынешней турнирной ситуации. Вот только пока «металлургам» явно не хватает везения.

    Нет сомнений, что «Металлург» Бекабад не боится оппонента. Да и пора бы команде отталкиваться от дна турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Бекабад уже почти 2 года не обыгрывает «Сурхан»

    • «Металлурги» остаются единственной командой, еще не познавшей радость виктории в чемпионате

    • «Сурхан» не проигрывает в 3 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Металлурги» явно находятся не на своем месте, так что наверняка будут активно атаковать.

    Обе команды в последних матчах смотрелись вполне выгодно, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Осака — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Векич — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фис — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гирон — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Носкова — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Перселл — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саккари — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сурхан» — «Металлург» Бекабад. 19 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Металлург» Бекабад с коэффициентом 2.05.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры