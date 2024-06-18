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    С голами будет напряженка

    Турция — Грузия. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.89) в матче Евро-2024 18 июня 2024 года

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    Хвича Кварацхелия
    18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Турция и Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Турция — Грузия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 18 Июня 2024 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 19:00 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Турция

    Турнирное положение: Турки явно способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.

    При этом Турция опередила сильные сборные Хорватии и Уэльса. Да и проиграла команда лишь в одном матче из 8.

    Турция — Грузия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках турки смотрелись бледновато. Последний спарринг завершился поражением от поляков (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Турция проиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    С итальянцами команда расписала сухую мировую. А вот поражение от Австрии получилось крупным — 1:6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Гюнок — Айхан, Демираль, Бардакчи, Кадыоглу — Эзджан, Чалханоглу — Кахведжи, Йылдыз, Актюркоглу — Йылмаз.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: «Янычары» имеют весьма надежные тылы, пропустив 7 мячей в отборочном цикле. Да и забивать в составе команды точно найдется кому.

    Матчи с грузинами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Турция выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что турки будут действовать с позиции силы. Да и на стартовый поединок Евро команда настроится максимальным образом.

    Грузия

    Турнирное положение: Грузины героически прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 4 место, но успешно сыграли в плей-офф.

    При этом Грузия в 8 поединках группового этапа забила лишь 12 раз. А вот пропустила команда аж 18 мячей.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Грузины не оставили шансов сборной Черногории (3:1).

    А вот до того грузины в серии пенальти переиграли Грецию. Да и с ершистым Люксембургом команда справилась — 2:0.

    Сборная Грузии явно собирается сотворить сенсацию. Состав у команды вполне крепкий по именам, да и Хвича Кварацхелия настроен решительно!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Мамардашвили — Кверквелия, Кашия, Двали — Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Чакветадзе — Кварацхелия, Микаутадзе.

    Состояние команды: по составу грузины выглядят вполне пристойно. Сразу несколько ведущих игроков команды выступает в европейских клубах.

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    Притом, что Грузия не побеждала турок уже 17 лет. Да и более статусных турок команда уж точно не боится.

    В 5 своих последних матчах Грузия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке грузины не собираются отсиживаться в тылах. Кроме Кварацхелии сверкнуть может форвард Жорж Микаутадзе.

    Статистика для ставок

    • Грузия уже 17 лет не обыгрывает турок

    • Турция не побеждает уже 5 матчей кряду

    • Грузины не проигрывают уже 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Турция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

    Прогноз: Обе команды атакуют не столь результативно, да и особо рисковать соперники не будут.

    У турок имеются проблемы с реализацией, да и оборона грузин в последних матчах выглядела довольно монолитно.

    Ставка: ТМ 1.5 за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке так и не сумеют отличиться.

    Ставка: ТМ 0.5 за 7.80.

    А еще есть прогноз на исход в матче Турция — Грузия с коэффициентом 3.75.

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    Турция — Грузия. 18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Турция и Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Турция — Грузия с коэффициентом 2.89.
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