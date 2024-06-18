Турция
Грузия
Турция
Турнирное положение: Турки явно способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.
При этом Турция опередила сильные сборные Хорватии и Уэльса. Да и проиграла команда лишь в одном матче из 8.
Турция — Грузия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках турки смотрелись бледновато. Последний спарринг завершился поражением от поляков (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Турция проиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
С итальянцами команда расписала сухую мировую. А вот поражение от Австрии получилось крупным — 1:6.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Гюнок — Айхан, Демираль, Бардакчи, Кадыоглу — Эзджан, Чалханоглу — Кахведжи, Йылдыз, Актюркоглу — Йылмаз.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: «Янычары» имеют весьма надежные тылы, пропустив 7 мячей в отборочном цикле. Да и забивать в составе команды точно найдется кому.
Матчи с грузинами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Турция выиграла 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что турки будут действовать с позиции силы. Да и на стартовый поединок Евро команда настроится максимальным образом.
Грузия
Турнирное положение: Грузины героически прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 4 место, но успешно сыграли в плей-офф.
При этом Грузия в 8 поединках группового этапа забила лишь 12 раз. А вот пропустила команда аж 18 мячей.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Грузины не оставили шансов сборной Черногории (3:1).
А вот до того грузины в серии пенальти переиграли Грецию. Да и с ершистым Люксембургом команда справилась — 2:0.
Сборная Грузии явно собирается сотворить сенсацию. Состав у команды вполне крепкий по именам, да и Хвича Кварацхелия настроен решительно!
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Мамардашвили — Кверквелия, Кашия, Двали — Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Шенгелия, Чакветадзе — Кварацхелия, Микаутадзе.
Состояние команды: по составу грузины выглядят вполне пристойно. Сразу несколько ведущих игроков команды выступает в европейских клубах.
Притом, что Грузия не побеждала турок уже 17 лет. Да и более статусных турок команда уж точно не боится.
В 5 своих последних матчах Грузия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке грузины не собираются отсиживаться в тылах. Кроме Кварацхелии сверкнуть может форвард Жорж Микаутадзе.
Статистика для ставок
- Грузия уже 17 лет не обыгрывает турок
- Турция не побеждает уже 5 матчей кряду
- Грузины не проигрывают уже 3 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Обе команды атакуют не столь результативно, да и особо рисковать соперники не будут.
У турок имеются проблемы с реализацией, да и оборона грузин в последних матчах выглядела довольно монолитно.
Ставка: ТМ 1.5 за 2.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке так и не сумеют отличиться.
Ставка: ТМ 0.5 за 7.80.