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    Франция в эконом-режиме начнет Евро-2024

    Австрия — Франция. Ставка (к. 2.16) на тоталы в матче Евро-2024 17 июня 2024 года

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    Антуан Гризманн
    Сборная Австрии сыграет против национальной команды Франции в первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д. Поединок, который пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» 17 июня, начнется в 22:00 по мск. Австрия — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа D 17 Июня 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Австрия

    Турнирное положение: Сборная Австрии квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя только Бельгию, а опередив Швецию, Азербайджан и Эстонию.

    Австрийцы выиграли шесть встреч из восьми проведенных, а также по разу играли вничью и уступили, забили 17 при семи пропущенных.

    Австрия — Франция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-белые» в преддверии старта данного турнира провели два товарищеских поединка. Сперва они на своем поле переиграли сборную Сербии со счетом 2:1, а затем на выезде расписали мировую против Швейцарии — 1:1.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

    Ориентировочный состав Пенц; Пош, Линхарт, Траунер, Мвене; Лаймер, Зайвальд; Виммер, Забитцер, Баумгартнер; Грегорич.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку сборная Австрии подходит с 7-беспроигрышной серией с учетом всех турниров, в которой выиграли шесть встреч.

    В этот период она добилась двух выигрышей в официальных матчах, а еще четыре виктории были в товарняках. Проиграли же австрийцы лишь один из 16 предыдущих матчей.

    Франция

    Турнирное положение: Сборная Франции без проблем преодолела отборочную компанию, выиграв свою группу задолго до финиша.

    Французы выиграли семь из восьми встреч квалификации при одном мировом исходе, разница мячей составила 29:3.

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    • Последние матчи: «Трехцветные» перед стартом Евро-2024 провели два товарищеских поединка. В них они сперва разгромили сборную Люксембурга со счетом 3:0, а затем не смогли справиться с командой Канады, расписав с ней мировую 0:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

    Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Гризманн, Канте, Рабьо; Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

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    Состояние команды: За прошедшие пять встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь два поединка, еще дважды за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.

    А не забивали французы всего лишь в двух поединках из 18 минувших, а сохранили свои ворота на замке за это время в девяти случаях.

    Статистика для ставок

    • Франция обыграла Австрию в восьми из десяти последних очных противостояниях при одном фиаско

    • В трех их четырех предыдущих матчах между сбой забивали обе команды

    • Четыре из шести минувших очных встреч этих сборных закончились на тотал меньше 2,5

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.58, победа Австрии— 6.16, ничья — 4.52.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: Франция совсем не впечатляла в атаке в последних своих матчах, да и с предстоящим противником часто играет по низам. В общем, прогнозируем здесь тотал меньше 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.16.

    Прогноз: И также еще здесь ждем, что будет забивать только Франция, ведь у нее очень сильная линия защиты, а австрийское нападение желает лучшего.

    Ставка: обе забьют: нет за 1.96.

    А еще есть прогноз на победителя с коэффициентом 2.02.

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    Австрия — Франция. Сборная Австрии сыграет против национальной команды Франции в первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д. Поединок, который пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» 17 июня, начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия — Франция с коэффициентом 2.16.
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