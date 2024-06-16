Польша
Нидерланды
Польша
Турнирное положение: Сборная Польши основную часть квалификации не смогла преодолеть, проиграв первые два места Албании И Чехии.
Однако через квоту Лиги наций она стала победителем плей-офф, поочередно обыграв 5:1 Эстонию и по пенальти Уэльс, и получила путевку в Германию.
Польша — Нидерланды: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В этом месяце «кадра» провела два товарищеских поединка, в которых поочередно на своем поле смогла переиграть сборные Украину 3:1 и Турцию 2:1.
Не сыграют: Капитан Роберт Левандовский пропустит первый матч из-за мышечной травмы.
Ориентировочный состав Щенсны; Беднарек, Давидович, Кивер; Франковски, Модер, Слиш, Залевски; Зелиньски, Урбаньски; Букса.
Состояние команды: К этому поединку национальная команда Польши подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров.
В этот удачный для себя период поляки расписали три мировые и добились пяти выигрышей. И только в одном поединке данного отрезка они уходили с поля без результативных действий.
Нидерланды
Турнирное положение: Сборная Нидерландов стала второй в своей отборочной группе заняла второе место, оказавшись ниже только Франции, и получила прямой билет на Евро-2024.
Нидерландцы выиграли шесть встреч их восьми проведенных и дважды терпели фиаско, забили 17 голов, а пропустили на десять мячей меньше.
Последние матчи: «Оранжевые» также непосредственно перед стартом Евро-2024 успели провести два товарищеских поединка, в которых поочередно с одинаковым счетом по 4:0 разгромили команды Исландии и Канады.
Не сыграют: Теун Коопмейнерс и Френки де Йонг покинули расположение сборной. Участие Джошуа Зиркзее под вопросом.
Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Рейндерс, Схаутен, Веерман; Симонс, Депай, Гакпо.
Состояние команды: В отрезке десяти минувших игр национальная команда Нидерландов одержала восемь викторий и дважды проиграла, но уступила Франции и Германии по 1:2.
А ее забивная серия состоит из 13 матчей кряду. Причем большинство поединков этот период носили верховой характер.
Статистика для ставок
- Польша пропускала в трех из четырех своих предыдущих встречах
- Нидерланды неизменно отличались в 13 своих минувших играх
- Нидерланды выиграли у Польши в семи из десяти последних очных поединках при трех мировых
Ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.59, победа Польши — 6.30, ничья — 4.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: От поединка столь результативных команд вполне можно ожидать верхового исхода, ведь большинство своих предыдущих встреч они завершали результативно.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.03.
Прогноз: И также еще ожидаем, что оппоненты смогут обменяться забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 2.10.