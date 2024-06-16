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    Польша и Нидерланды обеспечат результативный исход

    Польша — Нидерланды. Ставка (к. 2.03) на тоталы 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Нидерланды
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    Мемфис Депай
    16 июня в первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д сыграют сборные Польши и Нидерландов. Встреча пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадионе» и начнется в 16:00 по мск. Польша — Нидерланды: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа D 16 Июня 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 16:00 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
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    Польша

    Турнирное положение: Сборная Польши основную часть квалификации не смогла преодолеть, проиграв первые два места Албании И Чехии.

    Однако через квоту Лиги наций она стала победителем плей-офф, поочередно обыграв 5:1 Эстонию и по пенальти Уэльс, и получила путевку в Германию.

    Польша — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В этом месяце «кадра» провела два товарищеских поединка, в которых поочередно на своем поле смогла переиграть сборные Украину 3:1 и Турцию 2:1.

    Не сыграют: Капитан Роберт Левандовский пропустит первый матч из-за мышечной травмы.

    Ориентировочный состав Щенсны; Беднарек, Давидович, Кивер; Франковски, Модер, Слиш, Залевски; Зелиньски, Урбаньски; Букса.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку национальная команда Польши подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров.

    В этот удачный для себя период поляки расписали три мировые и добились пяти выигрышей. И только в одном поединке данного отрезка они уходили с поля без результативных действий.

    Нидерланды

    Турнирное положение: Сборная Нидерландов стала второй в своей отборочной группе заняла второе место, оказавшись ниже только Франции, и получила прямой билет на Евро-2024.

    Нидерландцы выиграли шесть встреч их восьми проведенных и дважды терпели фиаско, забили 17 голов, а пропустили на десять мячей меньше.

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    • Последние матчи: «Оранжевые» также непосредственно перед стартом Евро-2024 успели провести два товарищеских поединка, в которых поочередно с одинаковым счетом по 4:0 разгромили команды Исландии и Канады.

    Не сыграют: Теун Коопмейнерс и Френки де Йонг покинули расположение сборной. Участие Джошуа Зиркзее под вопросом.

    Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Рейндерс, Схаутен, Веерман; Симонс, Депай, Гакпо.

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    Состояние команды: В отрезке десяти минувших игр национальная команда Нидерландов одержала восемь викторий и дважды проиграла, но уступила Франции и Германии по 1:2.

    А ее забивная серия состоит из 13 матчей кряду. Причем большинство поединков этот период носили верховой характер.

    Статистика для ставок

    • Польша пропускала в трех из четырех своих предыдущих встречах

    • Нидерланды неизменно отличались в 13 своих минувших играх

    • Нидерланды выиграли у Польши в семи из десяти последних очных поединках при трех мировых

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.59, победа Польши — 6.30, ничья — 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: От поединка столь результативных команд вполне можно ожидать верхового исхода, ведь большинство своих предыдущих встреч они завершали результативно.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.03.

    Прогноз: И также еще ожидаем, что оппоненты смогут обменяться забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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    Польша — Нидерланды. 16 июня в первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д сыграют сборные Польши и Нидерландов. Встреча пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадионе» и начнется в 16:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 2.03.
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