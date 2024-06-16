16 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 16 матчей занимает восьмую позицию Восточной конференции с 20 очками. Он забил 27 мячей и пропустил 23.

Команда на четыре балла отстает от зоны финальной серии и на один пункт опережает уже не проходную в зону плей-офф 10-ю строчку.

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Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На своем поле они сыграли вничью с «Монреалем» (2:2).

Эта мировая продлила ничейную серию пенсильванцев до трех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Андерсон, Блейк, Трент, ЛеФлор — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках (все — в рамках МЛС) «Филадельфия Юнион» выиграла лишь раз при четырех поражений и пяти ничьих.

Столь неубедительная форма рискует лишить франчайз места в зоне плей-офф, поэтому ему важно вернуться к победам, чтобы не выпасть из топ-9.

Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Интер» Майами по итогам 18 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 35 очками. Он забил 42 мячей и пропустил 27.

Команда опережает на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Цинциннати», который сыграл на два поединка меньше.

Последние матчи: гости в последней игре потеряли очки. На своем поле они сыграли вничью с «Сент-Луисом» (3:3).

Эта мировая продлила безвыигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Боргелин, Фрейре, Робинсон, Фариас и Фрей — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Интер Майами» выиграл лишь дважды при одном поражении и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб рискует потерять лидерство, поэтому ей крайне важно вернуться на победный путь.

Лионель Месси и Луис Суарес — лучшие бомбардир команды в лиге с 12 голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Филадельфия Юнион» сыграла вничью

в трех из четырех последних матчей «Филадельфия Юнион» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Интер Майами» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.86. Ничья — в 4.00, победа «Интер Майами» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.46 и 2.60.

Прогноз: в девяти из 10 последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти последних поединках на выезде.

При этом в девяти из 10 последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55