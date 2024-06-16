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    Вернется ли «Интер Майами» на победный путь?

    «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, МЛС, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»
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    Луис Суарес
    16 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 16 Июня 2024 года

    Филадельфия Юнион

  • Филадельфия
    •  Филадельфия Юнион 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 16 матчей занимает восьмую позицию Восточной конференции с 20 очками. Он забил 27 мячей и пропустил 23.

    Команда на четыре балла отстает от зоны финальной серии и на один пункт опережает уже не проходную в зону плей-офф 10-ю строчку.

    Филадельфия Юнион — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На своем поле они сыграли вничью с «Монреалем» (2:2).

    Эта мировая продлила ничейную серию пенсильванцев до трех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Андерсон, Блейк, Трент, ЛеФлор — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках (все — в рамках МЛС) «Филадельфия Юнион» выиграла лишь раз при четырех поражений и пяти ничьих.

    Столь неубедительная форма рискует лишить франчайз места в зоне плей-офф, поэтому ему важно вернуться к победам, чтобы не выпасть из топ-9.

    Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

    «Интер» Майами

    Турнирное положение: «Интер» Майами по итогам 18 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 35 очками. Он забил 42 мячей и пропустил 27.

    Команда опережает на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Цинциннати», который сыграл на два поединка меньше.

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    • Последние матчи: гости в последней игре потеряли очки. На своем поле они сыграли вничью с «Сент-Луисом» (3:3).

    Эта мировая продлила безвыигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Боргелин, Фрейре, Робинсон, Фариас и Фрей — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Интер Майами» выиграл лишь дважды при одном поражении и двух ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой клуб рискует потерять лидерство, поэтому ей крайне важно вернуться на победный путь.

    Лионель Месси и Луис Суарес — лучшие бомбардир команды в лиге с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Филадельфия Юнион» сыграла вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Филадельфия Юнион» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Интер Майами» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.86. Ничья — в 4.00, победа «Интер Майами» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.46 и 2.60.

    Прогноз: в девяти из 10 последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти последних поединках на выезде.

    При этом в девяти из 10 последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Интер Майами» не проиграет за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55

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    «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами». 16 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» с коэффициентом 1.88.
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