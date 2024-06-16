«Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Фламенго» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает четвертое место с 16 баллами и разницей мячей 12-5.

Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, опережая ближайшего преследователя на два очка, а также на один балл отстает от лидера в лице нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему на своем поле удалось обыграть «Крисиуму» (3:1).

Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на Южноамериканский кубок и чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл четырежды при четырех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, особенно если учесть три поражения кряду в четырех последних поединках, так что хозяевам будет непросто.

Гонсало Мастриани — лучший бомбардир команды с тремя голами.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» занимает первое место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — семь пропущенных.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего главного на сегодня преследователя «Байю», у которой столько же очков, а также на один балл — «Ботафого» и нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Гремио» (2:1).

Этот успех продлила серию побед коллектива до шести поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

Не сыграют: травмированы — Аллан и Айртон Лукас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Фламенго» проиграл лишь раз и только однажды сыграл вничью.

Это говорит об отличной форме гостей, где шесть побед кряду в последних матчах лишь подчеркивает мощный ход, который набрал коллектив из Рио.

Педро и Луиз Араужо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Фламенго» выиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, победа «Фламенго» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. При этом в шести из восьми из них было забито больше 1,5 голов.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяева не то, что не выиграли, а и вовсе проиграли.

Ставка: «Фламенго» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было шести последних их матчах.

Ставка: «Фламенго» победит за 2.75