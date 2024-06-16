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    Выиграет ли «Фламенго» битву за лидерство?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 16 июня 2024 года

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    «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Фламенго» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Июня 2024 года

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 22:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает четвертое место с 16 баллами и разницей мячей 12-5.

    Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, опережая ближайшего преследователя на два очка, а также на один балл отстает от лидера в лице нынешнего соперника.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему на своем поле удалось обыграть «Крисиуму» (3:1).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на Южноамериканский кубок и чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл четырежды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме хозяев, особенно если учесть три поражения кряду в четырех последних поединках, так что хозяевам будет непросто.

    Гонсало Мастриани — лучший бомбардир команды с тремя голами.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» занимает первое место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — семь пропущенных.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего главного на сегодня преследователя «Байю», у которой столько же очков, а также на один балл — «Ботафого» и нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Гремио» (2:1).

    Этот успех продлила серию побед коллектива до шести поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: травмированы — Аллан и Айртон Лукас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Фламенго» проиграл лишь раз и только однажды сыграл вничью.

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    Это говорит об отличной форме гостей, где шесть побед кряду в последних матчах лишь подчеркивает мощный ход, который набрал коллектив из Рио.

    Педро и Луиз Араужо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Фламенго» выиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Паранаэнсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, победа «Фламенго» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. При этом в шести из восьми из них было забито больше 1,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяева не то, что не выиграли, а и вовсе проиграли.

    Ставка: «Фламенго» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было шести последних их матчах.

    Ставка: «Фламенго» победит за 2.75

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго». «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Фламенго» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго» с коэффициентом 2.20.
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