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    Продолжится ли беспроигрышная серия Перу?

    Перу — Сальвадор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Сальвадор
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    Виктор Йотун
    В рамках товарищеского матча 15 июня пройдет игра Перу — Сальвадор. Начало — 03:30 (мск). Перу — Сальвадор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Июня 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 03:30 Сальвадор

    Сальвадор

  • Сан-Сальвадор
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    Перу

    Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнюю, 10-ю позицию с двумя очками после шести матчей.

    Команда отстает от проходного на ЧМ-2026 шестого места на пять баллов. Отставание от седьмой строчки, которая дает путевку в плей-офф, составляет три пункта.

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на своем поле разошлась миром с Парагваем (1:1).

    Эта ничья прервала победную мини-серию «Инков» в два поединка, которые также пришлись на контрольные игры.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Очевидно, что с такой формой сборная имеет хорошие шансы на успех, и уж по крайней мере его сопернику будет весьма сложно победить.

    Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.

    Сальвадор

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Сальвадор занимает 3-е место в своей группе с четырьмя очками после двух туров.

    В другом турнире, Лиги наций, команда откровенно провалилась, заняв последнюю, шестую строчку в своем секстете и понизились в классе.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года обыграла на чужом поле Сент-Винсент и Гренадины (3:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в 23 поединка в разных турнирах, а также товарищеских встречах.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах Сальвадор ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

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    Очевидно, что у коллектива неплохая форма, но южноамериканцы явно превосходят его в классе, поэтому ему остается уповать лишь на стремление соперника поберечь кадры перед стартом Кубка Америки.

    Все три гола команды в отборе на чемпионат мира забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей Перу было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из 10 последних матчей Сальвадор сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.60, победа Сальвадора — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в 10 из 11 их последних домашних поединков.

    Такой же расклад сыграл и в девяти из 11 последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в семи из 10 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.08.

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    Перу — Сальвадор. В рамках товарищеского матча 15 июня пройдет игра Перу — Сальвадор. Начало — 03:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Перу — Сальвадор с коэффициентом 1.88.
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