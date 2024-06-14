14 июня в 10-м туре Серии B чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Амазонас» и «Шапекоэнсе». Начало игры — в 03:00 мск. «Амазонас» — «Шапекоэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Амазонас»

Турнирное положение: «Амазонас» не блещет в нынешнем чемпионате. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы второго по силе бразильского дивизиона.

При этом «Амазонас» лишь на 4 очка опережает зону вылета. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Амазонас» расправился с «Бруске» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амазонас» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

Причем команда победила в 2 своих последних домашних поединках. Вот только обе эти победы получились с разницей в один мяч.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Амазонас» выглядит относительно неплохо. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч.

Между тем, «Амазонас» добыл всего 3 победы в 9 матчах. Зато в кадровом плане у команды полный ажур.

Наверняка номинальные хозяева постараются продлить домашний победный сериал. Да и соперник выглядит не столь уверенно.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: «Шапекоэнсе» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Шапекоэнсе» в 9 матчах забил всего 8 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь четыре балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Шапекоэнсе» расписал мировую с «Аваи» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Вила Нову» (1:1). А вот поражение от «Сеары» (1:2) получилось обидным.

В пяти последних матчах «Шапекоэнсе» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: Эдуардо Дома, Педро Перотти — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Шапекоэнсе» выглядит довольно бледно. Да и реализация откровенно проседает.

При этом «Шапекоэнсе» не побеждает уже 7 матчей кряду. Да и с ничьими команда откровенно зачастила.

Вот только всего 2 победы в чемпионате — явно мало для потенциального претендента на повышение в классе. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Шапекоэнсе» не выигрывает в 7 матчах кряду

«Амазонас» выиграл в 2 своих последних домашних поединках

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Амазонас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: Обе команды намерены оторваться от опасной зоны, и уж точно будут активны в атаке.

«Амазонас» явно постарается добыть третью домашнюю викторию кряду, да и оппонент не лыком шит.

Ставка: Обе забьют за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.22