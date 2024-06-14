«Амазонас»
Турнирное положение: «Амазонас» не блещет в нынешнем чемпионате. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы второго по силе бразильского дивизиона.
При этом «Амазонас» лишь на 4 очка опережает зону вылета. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 9 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Амазонас» расправился с «Бруске» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Амазонас» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.
Причем команда победила в 2 своих последних домашних поединках. Вот только обе эти победы получились с разницей в один мяч.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Амазонас» выглядит относительно неплохо. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч.
Между тем, «Амазонас» добыл всего 3 победы в 9 матчах. Зато в кадровом плане у команды полный ажур.
Наверняка номинальные хозяева постараются продлить домашний победный сериал. Да и соперник выглядит не столь уверенно.
«Шапекоэнсе»
Турнирное положение: «Шапекоэнсе» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Шапекоэнсе» в 9 матчах забил всего 8 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь четыре балла.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Шапекоэнсе» расписал мировую с «Аваи» (0:0).
До того команда не смогла переиграть «Вила Нову» (1:1). А вот поражение от «Сеары» (1:2) получилось обидным.
В пяти последних матчах «Шапекоэнсе» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.
Не сыграют: Эдуардо Дома, Педро Перотти — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Шапекоэнсе» выглядит довольно бледно. Да и реализация откровенно проседает.
При этом «Шапекоэнсе» не побеждает уже 7 матчей кряду. Да и с ничьими команда откровенно зачастила.
Вот только всего 2 победы в чемпионате — явно мало для потенциального претендента на повышение в классе. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Шапекоэнсе» не выигрывает в 7 матчах кряду
- «Амазонас» выиграл в 2 своих последних домашних поединках
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Амазонас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.51Баия — Форталеза: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 2.16Палмейрас — Васко да Гама: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
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Прогноз: Обе команды намерены оторваться от опасной зоны, и уж точно будут активны в атаке.
«Амазонас» явно постарается добыть третью домашнюю викторию кряду, да и оппонент не лыком шит.
Ставка: Обе забьют за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.22