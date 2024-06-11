Brunei
Шри Ланка
Бруней
Турнирное положение: Эта сборная уже давно вылетела из квалификации на Мундиаль. В финале первого этапа она уступила индонезийцам.
При этом Бруней неплохо выглядит в контрольных поединках. Два последних спарринга были выиграны.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда минимально обыграла Шри-Ланку (1:0). Единственный мяч был забит в середине второго тайма.
Вообще, в 5 своих последних матчах Бруней выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.
До последней виктории команда обыграла еще и Вануату (3:2). Так что в морально-психологическом плане у Брунея полный ажур.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: последние победы явно прибавили позитива команде. А вот состав команды по именам выглядит скромно.
Матчи с Шри-Ланкой для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и последняя победа в очной встрече явно прибавит уверенности Брунею.
Шри-Ланка
Турнирное положение: Шри-Ланка не может быть довольна своим выступлением в отборе. В финале первого этапа квалификации она уступила Йемену.
При этом Шри-Ланка уступила йеменцам в первом поединке (0:3). Ответная же встреча принесла паритет (1:1).
Последние матчи: до поражения от Брунея команда добыла викторию. Бутан был обыгран уверенно (2:0).
До того команда дважды кряду сыграла вничью. Причем матч со сборной Папуа-Новая Гвинея принес сухой паритет.
А вот атакует Шри-Ланка крайне слабо. Да и оборона регулярно допускает результативные ошибки.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне Шри-Ланка выглядит не столь уверенно. Да и вообще, голы даются команде натужно.
Между тем, Шри-Ланка в 5 своих последних поединках выиграла лишь однажды. В них игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.
Зато в этой встрече номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и шансы у ворот оппонента у них точно появятся.
Номинальные гости будут действовать вторым номером. В контригре они вполне способны преуспеть.
Статистика для ставок
- До последней неудачи Шри-Ланка не пропускала в 2 матчах кряду
- Бруней выиграл в 6 своих последних матчах
- Последний очный поединок принес победу Брунею (1:0)
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Бруней — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.83 и 1.93.
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Прогноз: Бруней недавно обыграл Шри-Ланку, и уж точно активно понесется в атаку.
Бруней намеревается продлить свою победную серию, да и соперник выглядит не лучшим образом.
Ставка: Победа Брунея за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10