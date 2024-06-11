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    Повторная победа Брунея?

    Бруней — Шри-Ланка. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бруней — Шри-Ланка
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    Сборная Брунея
    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бруней и Шри-Ланка. Начало игры — в 15:15 мск. Бруней — Шри-Ланка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Brunei

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Brunei 15:15 Шри Ланка

    Шри Ланка

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Бруней

    Турнирное положение: Эта сборная уже давно вылетела из квалификации на Мундиаль. В финале первого этапа она уступила индонезийцам.

    При этом Бруней неплохо выглядит в контрольных поединках. Два последних спарринга были выиграны.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда минимально обыграла Шри-Ланку (1:0). Единственный мяч был забит в середине второго тайма.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бруней выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.

    До последней виктории команда обыграла еще и Вануату (3:2). Так что в морально-психологическом плане у Брунея полный ажур.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: последние победы явно прибавили позитива команде. А вот состав команды по именам выглядит скромно.

    Матчи с Шри-Ланкой для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и последняя победа в очной встрече явно прибавит уверенности Брунею.

    Шри-Ланка

    Турнирное положение: Шри-Ланка не может быть довольна своим выступлением в отборе. В финале первого этапа квалификации она уступила Йемену.

    При этом Шри-Ланка уступила йеменцам в первом поединке (0:3). Ответная же встреча принесла паритет (1:1).

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    • Последние матчи: до поражения от Брунея команда добыла викторию. Бутан был обыгран уверенно (2:0).

    До того команда дважды кряду сыграла вничью. Причем матч со сборной Папуа-Новая Гвинея принес сухой паритет.

    А вот атакует Шри-Ланка крайне слабо. Да и оборона регулярно допускает результативные ошибки.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне Шри-Ланка выглядит не столь уверенно. Да и вообще, голы даются команде натужно.

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    Между тем, Шри-Ланка в 5 своих последних поединках выиграла лишь однажды. В них игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

    Зато в этой встрече номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и шансы у ворот оппонента у них точно появятся.

    Номинальные гости будут действовать вторым номером. В контригре они вполне способны преуспеть.

    Статистика для ставок

    • До последней неудачи Шри-Ланка не пропускала в 2 матчах кряду

    • Бруней выиграл в 6 своих последних матчах

    • Последний очный поединок принес победу Брунею (1:0)

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Бруней — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.83 и 1.93.

    Прогноз: Бруней недавно обыграл Шри-Ланку, и уж точно активно понесется в атаку.

    Бруней намеревается продлить свою победную серию, да и соперник выглядит не лучшим образом.

    Ставка: Победа Брунея за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    Бруней — Шри-Ланка. 11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бруней и Шри-Ланка. Начало игры — в 15:15 мск. / Ставка и прогноз на матч Бруней — Шри-Ланка с коэффициентом 2.03.
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