11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бруней и Шри-Ланка. Начало игры — в 15:15 мск. Бруней — Шри-Ланка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бруней

Турнирное положение: Эта сборная уже давно вылетела из квалификации на Мундиаль. В финале первого этапа она уступила индонезийцам.

При этом Бруней неплохо выглядит в контрольных поединках. Два последних спарринга были выиграны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда минимально обыграла Шри-Ланку (1:0). Единственный мяч был забит в середине второго тайма.

Вообще, в 5 своих последних матчах Бруней выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 16.

До последней виктории команда обыграла еще и Вануату (3:2). Так что в морально-психологическом плане у Брунея полный ажур.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: последние победы явно прибавили позитива команде. А вот состав команды по именам выглядит скромно.

Матчи с Шри-Ланкой для команды традиционно проходят неудачно. Из 3 очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и последняя победа в очной встрече явно прибавит уверенности Брунею.

Шри-Ланка

Турнирное положение: Шри-Ланка не может быть довольна своим выступлением в отборе. В финале первого этапа квалификации она уступила Йемену.

При этом Шри-Ланка уступила йеменцам в первом поединке (0:3). Ответная же встреча принесла паритет (1:1).

Последние матчи: до поражения от Брунея команда добыла викторию. Бутан был обыгран уверенно (2:0).

До того команда дважды кряду сыграла вничью. Причем матч со сборной Папуа-Новая Гвинея принес сухой паритет.

А вот атакует Шри-Ланка крайне слабо. Да и оборона регулярно допускает результативные ошибки.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне Шри-Ланка выглядит не столь уверенно. Да и вообще, голы даются команде натужно.

Между тем, Шри-Ланка в 5 своих последних поединках выиграла лишь однажды. В них игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Зато в этой встрече номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и шансы у ворот оппонента у них точно появятся.

Номинальные гости будут действовать вторым номером. В контригре они вполне способны преуспеть.

Статистика для ставок

До последней неудачи Шри-Ланка не пропускала в 2 матчах кряду

Бруней выиграл в 6 своих последних матчах

Последний очный поединок принес победу Брунею (1:0)

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Бруней — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.83 и 1.93.

Прогноз: Бруней недавно обыграл Шри-Ланку, и уж точно активно понесется в атаку.

Бруней намеревается продлить свою победную серию, да и соперник выглядит не лучшим образом.

Ставка: Победа Брунея за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10