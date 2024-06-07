7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Шотландия и Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Шотландия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: «Скотты» успешно квалифицировались на Евро. В своей отборочной группе они финишировали на 2 месте.

При этом Шотландия в отборочном цикле проиграла лишь однажды. Да и пропустила команда 8 мячей в 8 поединках.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добиться победы. «Скотты» в контрольной встрече переиграли Гибралтар (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Шотландии выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

До последней виктории команда потерпела 2 поражения кряду. Да и вообще, шотландцы не блещут стабильностью.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: в контрольных матчах «скотты» явно не преуспевают. А вот перед финальной частью чемпионата Европы команда должна прибавить.

Матчи с Финляндией для команды традиционно проходят успешно. Все 4 очных поединка завершились победами британцев.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Шотландия при всех своих проблемах смотрятся монолитнее финнов.

Финляндия

Турнирное положение: Финны нынче переживают не лучшие времена. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте в своей группе.

При этом Финляндия упустила свой шанс выйти на Евро. В плей-офф скандинавы уступили сборной Уэльса (1:4).

Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась 18 мячами в 10 матчах. Да и победили финны в 6 матчах.

Причем свой последний поединок команда проиграла. В контрольной встрече она вчистую уступила Португалии (2:4).

А вот чуть ранее Финляндия добыла викторию. Команда сумела нанести поражение сборной Эстонии (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит не столь уверенно. Противостоять «скоттам» ей будет чрезвычайно непросто.

Притом, что Финляндия имеет вполне приличный по именам состав. Вот только неожиданные поражения, как от Казахстана (1:2), не позволяют команде достигать своих целей.

В 5 своих последних матчах финны победили 3 раза. В них игроки команды отличились 11 мячами при 10 пропущенных.

Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация впервые в истории одолеть шотландцев у них имеется.

Статистика для ставок

Шотландия в среднем пропускает гол за матч

Шотландцы обыгрывали финнов во всех 4 очных поединках

Финляндия забила последний мяч в ворота «скоттов» еще 59 (!) лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

Шотландия явно прибавит перед началом чемпионата Европы, да и оппонент нестабилен.

Ставка: Победа Шотландии в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17