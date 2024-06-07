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    Финнам сразу несдобровать?!

    Шотландия — Финляндия. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Финляндия
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    Сборная Финляндии
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Шотландия и Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Шотландия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Шотландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Шотландия 21:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Шотландия

    Турнирное положение: «Скотты» успешно квалифицировались на Евро. В своей отборочной группе они финишировали на 2 месте.

    При этом Шотландия в отборочном цикле проиграла лишь однажды. Да и пропустила команда 8 мячей в 8 поединках.

    Шотландия — Финляндия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добиться победы. «Скотты» в контрольной встрече переиграли Гибралтар (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Шотландии выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    До последней виктории команда потерпела 2 поражения кряду. Да и вообще, шотландцы не блещут стабильностью.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: в контрольных матчах «скотты» явно не преуспевают. А вот перед финальной частью чемпионата Европы команда должна прибавить.

    Матчи с Финляндией для команды традиционно проходят успешно. Все 4 очных поединка завершились победами британцев.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Шотландия при всех своих проблемах смотрятся монолитнее финнов.

    Финляндия

    Турнирное положение: Финны нынче переживают не лучшие времена. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте в своей группе.

    При этом Финляндия упустила свой шанс выйти на Евро. В плей-офф скандинавы уступили сборной Уэльса (1:4).

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    • Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась 18 мячами в 10 матчах. Да и победили финны в 6 матчах.

    Причем свой последний поединок команда проиграла. В контрольной встрече она вчистую уступила Португалии (2:4).

    А вот чуть ранее Финляндия добыла викторию. Команда сумела нанести поражение сборной Эстонии (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит не столь уверенно. Противостоять «скоттам» ей будет чрезвычайно непросто.

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    Притом, что Финляндия имеет вполне приличный по именам состав. Вот только неожиданные поражения, как от Казахстана (1:2), не позволяют команде достигать своих целей.

    В 5 своих последних матчах финны победили 3 раза. В них игроки команды отличились 11 мячами при 10 пропущенных.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация впервые в истории одолеть шотландцев у них имеется.

    Статистика для ставок

    • Шотландия в среднем пропускает гол за матч

    • Шотландцы обыгрывали финнов во всех 4 очных поединках

    • Финляндия забила последний мяч в ворота «скоттов» еще 59 (!) лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.17 и 1.67.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

    Шотландия явно прибавит перед началом чемпионата Европы, да и оппонент нестабилен.

    Ставка: Победа Шотландии в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    Шотландия — Финляндия. 7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Шотландия и Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Шотландия — Финляндия с коэффициентом 2.23.
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