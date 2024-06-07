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    Румыны уничтожат футбольного карлика

    Румыния — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

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    Янис Хаджи
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Румыния и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:00 мск. Румыния — Лихтенштейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 21:00 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
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    Румыния

    Турнирное положение: Румыны успешно квалифицировались на Евро. В своей отборочной группе они финишировали на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Румыния не проиграла ни разу в отборочном цикле. Да и пропустила команда всего 5 мячей в 10 поединках.

    Румыния — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добиться победы. Сборная Румынии в контрольной встрече расписала паритет с Болгарией (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Румыния выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Румыны не выигрывают уже 3 матча подряд. До последней ничьей команда потерпела поражение от колумбийцев (2:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в контрольных матчах румыны явно не блистают. А вот перед финальной частью чемпионата Европы команда явно прибавит.

    Матчи с Лихтенштейном для команды традиционно проходят успешно. Все 6 очных поединков завершились победами румын.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыния банально выше классом, да и оппонент скромен.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн привычно поставляет очки направо и налево. В последней квалификации на Евро команда привычно финишировала на последнем месте в своей группе.

    При этом Лихтенштейн имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 10 матчах отбора команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась всего одним забитым голом. Да и уступил футбольный карлик во всех 10 поединках.

    Причем свой последний поединок команда проиграла. В контрольной встрече она вчистую уступила Албании (0:3).

    А вот чуть ранее Лихтенштейн добыл героическую ничью. Команда дала бой не столь крепким латвийцам (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит откровенно посредственно. Противостоять румынам ей будет чрезвычайно сложно.

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    Между тем, Лихтенштейн не раз давал бой более сильным оппонентам. Вот только с реализацией у карлика огромные проблемы.

    В 5 своих последних матчах скромная сборная уступила 4 раза. В них игроки команды отличились 1 мячом при 11 пропущенных.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой сильному оппоненту у команды будет высокой.

    Статистика для ставок

    • Румыния не побеждает в 3 матчах подряд

    • Румыны обыграли карлика во всех 6 очных поединках

    • Лихтенштейн в последнем отборочном цикле забил всего 1 мяч в 10 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 37.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

    Румыния намеревается прервать свою серию неудач, и уж точно разгромит столь слабого соперника.

    Ставка: Фора Румынии -3.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более четырех голов.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

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    Румыния — Лихтенштейн. 7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Румыния и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Румыния — Лихтенштейн с коэффициентом 2.45.
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