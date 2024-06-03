3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Албания и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:00 мск. Албания — Лихтенштейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания

Турнирное положение: Албанцы уверенно квалифицировались на чемпионат Европы. В своей отборочной группе они финишировали на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Албания опередила чехов и поляков. Да и проиграла команда всего в одном матче отбора.

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Последние матчи: в своем предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Албания минимально уступила Швеции.

Вообще, в 5 своих последних матчах Албания выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Причем албанцы не смогли отличиться в 3 своих последних поединках. А вот серия без побед составляет уже 4 матча.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: нынче албанцы явно не преуспевают в плане игры и результатов. Однако перед стартом Евро команда должна прибавить.

Поединки с лихтенштейнцами для команды традиционно проходят успешно. Все три очных встречи Албания выиграла с одинаковым счетом 2:0.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн привычно ходит в роли поставщика очков. Вот и в последнем отборочном цикле команда не набрала и балла.

При этом Лихтенштейн имеет заметные проблемы с реализацией. В отборе на Евро карлик забил всего 1 мяч в 10 поединках.

Последние матчи: зато последний контрольный поединок команде удался. Все-таки ничья с Латвией (1:1) — приличный результат для футбольного карлика.

Причем до того команда была разгромлена фарерцами (0:4). А вот встреча с Люксембургом завершилась минимальной коллизией.

Оборона команды выглядит словно проходной двор. Только в матчах с такими же посредственными оппонентами иногда удается выстоять.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит откровенно слабо. Да и противостоять албанцам карлику будет весьма непросто.

Между тем, Лихтенштейн не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и последняя ничья с латвийцами несколько окрылила.

Наверняка Лихтенштейн попробует оказать достойное сопротивление участнику Евро. Правда, карлику при этом придется преимущественно обороняться.

Номинальные гости будут стремиться прервать свой безголевой сериал. Тем более, оппонент в последнее время выглядит не лучшим образом.

Статистика для ставок

Лихтенштейн в последнем отборочном цикле забил всего 1 мяч в 10 матчах

Албания не выигрывала в 4 последних матчах

Все три очных встречи соперников завершились со счетом 2:0 в пользу албанцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.50, а победа оппонента — в скромные 30.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.71.

Прогноз: Хозяева на голову сильнее оппонента, плюс давненько не побеждали.

Лихтенштейн имеет огромные проблемы в плане надежности тылов, да и забивает по большим праздникам.

Ставка: Фора Албании в 1 тайме -1.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.02