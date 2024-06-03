ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани «Реал»Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту» Ханс-Дитер ФликТрансферное лето «Барселоны»: будет одновременно и сложно, и интересно
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 16:14
    • The Athletic: Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • 13:41
    • Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:30
    • Де Йонг: Я готов пойти на риск, чтобы сыграть на Евро-2024
  • 13:12
    • «Севилья» назвала имя нового главного тренера
    Все новости спорта

    Албанцы быстро сомнут карлика

    Албания — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на Сборная Лихтенштейна
    Прогноз и ставки на Албания — Лихтенштейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Албании
    3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Албания и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:00 мск. Албания — Лихтенштейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 21:00 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •

    Албания

    Турнирное положение: Албанцы уверенно квалифицировались на чемпионат Европы. В своей отборочной группе они финишировали на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Албания опередила чехов и поляков. Да и проиграла команда всего в одном матче отбора.

    Албания — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.089.0036.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Албания минимально уступила Швеции.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Албания выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Причем албанцы не смогли отличиться в 3 своих последних поединках. А вот серия без побед составляет уже 4 матча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: нынче албанцы явно не преуспевают в плане игры и результатов. Однако перед стартом Евро команда должна прибавить.

    Поединки с лихтенштейнцами для команды традиционно проходят успешно. Все три очных встречи Албания выиграла с одинаковым счетом 2:0.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн привычно ходит в роли поставщика очков. Вот и в последнем отборочном цикле команда не набрала и балла.

    При этом Лихтенштейн имеет заметные проблемы с реализацией. В отборе на Евро карлик забил всего 1 мяч в 10 поединках.

  • Лучшие и худшие комплекты формы с Евро: от голландского совершенства до сборной СССР
  • Путеводитель по пяти лучшим и пяти худшим игровым комплектам формы для чемпионатов Европы всех времен
  • 28/05/2024

    • Последние матчи: зато последний контрольный поединок команде удался. Все-таки ничья с Латвией (1:1) — приличный результат для футбольного карлика.

    Причем до того команда была разгромлена фарерцами (0:4). А вот встреча с Люксембургом завершилась минимальной коллизией.

    Оборона команды выглядит словно проходной двор. Только в матчах с такими же посредственными оппонентами иногда удается выстоять.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит откровенно слабо. Да и противостоять албанцам карлику будет весьма непросто.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Между тем, Лихтенштейн не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и последняя ничья с латвийцами несколько окрылила.

    Наверняка Лихтенштейн попробует оказать достойное сопротивление участнику Евро. Правда, карлику при этом придется преимущественно обороняться.

    Номинальные гости будут стремиться прервать свой безголевой сериал. Тем более, оппонент в последнее время выглядит не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • Лихтенштейн в последнем отборочном цикле забил всего 1 мяч в 10 матчах

    • Албания не выигрывала в 4 последних матчах

    • Все три очных встречи соперников завершились со счетом 2:0 в пользу албанцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Албания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.50, а победа оппонента — в скромные 30.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.71.

    Прогноз: Хозяева на голову сильнее оппонента, плюс давненько не побеждали.

    Лихтенштейн имеет огромные проблемы в плане надежности тылов, да и забивает по большим праздникам.

    Ставка: Фора Албании в 1 тайме -1.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Кызылжар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Андижан — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Насаф — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мец — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эксельсиор — НАК Бреда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Платенсе — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Муте — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албания — Лихтенштейн. 3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Албания и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Албания — Лихтенштейн с коэффициентом 2.55.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры