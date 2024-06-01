1 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Атлетико» Гойаненсе. Начало игры — в 22:00 мск. «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: новичок бразильской Серии А не лучшим образом начал сезон и в пяти матчах набрал всего одно очко, занимая в таблице 19-е место.

Последние матчи: в шестом туре «Витория» уступила в гостях «Васко да Гама» со счетом 1:2. Соперник уже в первом тайме поразил ворота дважды, а дружина Лео Конде смогла забить гол престижа лишь в концовке встречи.

Также было поражение на своем поле в Кубке Бразилии от «Ботафого» (1:2) и от «Сан-Пауло» (1:3) в чемпионате.

Не сыграют: дисквалифицирован основной центральный защитник Каматунга, травмированы хавбеки Жан Мота, Касерес и нападающий Эверальдо.

Состояние команды: после выхода в Серию А «Витория» серьезно перетряхнула свой состав и ей требуется некоторое время, чтобы сыграться, а футболистам притереться друг к другу. С точки зрения атаки у команды уже все выглядит неплохо, осталось только найти баланс сзади.

«Атлетико» Гойаненсе

Турнирное положение: в этом сезоне «Атлетико» Гойаненсе также вернулся в Серию А после годичного перерыва и пока идет всего с одним очком на 18-й позиции.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в шестом туре подопечные Жаира Вентура уступили на своем поле «Крузейро» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в концовке встречи, а до этого на поле была абсолютно равная игра.

Ранее были два кубковых матча против «Бруски» из Серии В (0:1, 4:2), по итогам которых «Атлетико» Гойаненсе вышло в следующий круг.

Не сыграют: длительная дисквалификация у полузащитника Луиса Фернандо.

Состояние команды: пока «Атлетико» Гойаненсе выглядит значительнее слабее своих конкурентов, а вывозит только за счет прочной обороны. Финансовое состояние у команды не самое хорошее, в основном аренды и свободные агенты, такие как 39-летний Вагнер Лав. Наставник Жаир Вентура исповедует закрытый стиль игры и часто действует в пять защитников.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Серии В «Витория» на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0

Вторая встреча осталась за «Атлетико» Гойаненсе, победивший на своем поле 3:2

«Атлетико» Гойаненсе забил всего два мяча, у «Витории» — пять голов

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на победу «Витории» дают 2,25, а на «Атлетико» Гойаненсе — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: гости играют в очень закрытый футбол, хозяева также действуют очень рационально и часто от соперника, к тому же у «Витории» есть потери в атакующей и средней линии, вряд ли тут будет много голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что гости не смогут поразить ворота соперника, Вагнер Лав все-таки уже не тот и играет в основном, выходя на замены.

Ставка: «Атлетико» не забьет за 2,75.