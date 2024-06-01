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    Вагнер Лав гостям не поможет

    «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Бразилии 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе
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    Вагнер Лав с этого сезона играет в «Атлетико» Гойаненсе
    1 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Атлетико» Гойаненсе. Начало игры — в 22:00 мск. «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 01 Июня 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 22:00 Атлетико Гойаньенсе

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Витория»

    Турнирное положение: новичок бразильской Серии А не лучшим образом начал сезон и в пяти матчах набрал всего одно очко, занимая в таблице 19-е место.

    Последние матчи: в шестом туре «Витория» уступила в гостях «Васко да Гама» со счетом 1:2. Соперник уже в первом тайме поразил ворота дважды, а дружина Лео Конде смогла забить гол престижа лишь в концовке встречи.

    Также было поражение на своем поле в Кубке Бразилии от «Ботафого» (1:2) и от «Сан-Пауло» (1:3) в чемпионате.

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    • Не сыграют: дисквалифицирован основной центральный защитник Каматунга, травмированы хавбеки Жан Мота, Касерес и нападающий Эверальдо.

    Состояние команды: после выхода в Серию А «Витория» серьезно перетряхнула свой состав и ей требуется некоторое время, чтобы сыграться, а футболистам притереться друг к другу. С точки зрения атаки у команды уже все выглядит неплохо, осталось только найти баланс сзади.

    «Атлетико» Гойаненсе

    Турнирное положение: в этом сезоне «Атлетико» Гойаненсе также вернулся в Серию А после годичного перерыва и пока идет всего с одним очком на 18-й позиции.

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    Последние матчи: в шестом туре подопечные Жаира Вентура уступили на своем поле «Крузейро» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в концовке встречи, а до этого на поле была абсолютно равная игра.

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    Ранее были два кубковых матча против «Бруски» из Серии В (0:1, 4:2), по итогам которых «Атлетико» Гойаненсе вышло в следующий круг.

    Не сыграют: длительная дисквалификация у полузащитника Луиса Фернандо.

    Состояние команды: пока «Атлетико» Гойаненсе выглядит значительнее слабее своих конкурентов, а вывозит только за счет прочной обороны. Финансовое состояние у команды не самое хорошее, в основном аренды и свободные агенты, такие как 39-летний Вагнер Лав. Наставник Жаир Вентура исповедует закрытый стиль игры и часто действует в пять защитников.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Серии В «Витория» на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0

    • Вторая встреча осталась за «Атлетико» Гойаненсе, победивший на своем поле 3:2

    • «Атлетико» Гойаненсе забил всего два мяча, у «Витории» — пять голов

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Витории» дают 2,25, а на «Атлетико» Гойаненсе — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

    Прогноз: гости играют в очень закрытый футбол, хозяева также действуют очень рационально и часто от соперника, к тому же у «Витории» есть потери в атакующей и средней линии, вряд ли тут будет много голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что гости не смогут поразить ворота соперника, Вагнер Лав все-таки уже не тот и играет в основном, выходя на замены.

    Ставка: «Атлетико» не забьет за 2,75.

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    «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе. 1 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Атлетико» Гойаненсе. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Атлетико» Гойаненсе с коэффициентом 1.75.
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