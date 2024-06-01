Панджшер
Istiqlol Dushanbe
«Панджшер»
Турнирное положение: «Панджшер» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Панджшер» победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Панджшер» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).
Причем команда не забивает уже 2 матча кряду. До того она расписала сухую мировую с «Хосилотом».
В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не преуспевала. Да и пропустила команда уже 14 раз.
Команде явно не хватает опыта выступлений на высшем уровне. Да и проиграла она в 6 поединках из 8.
Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только во встрече с лидером им ничего не светит…
«Истиклол»
Турнирное положение: Эта команда проводит яркий сезон. Ныне «Истиклол» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Истиклол» выиграл во всех своих 7 матчах чемпионата. Да и атака по-настоящему блистает: 24 забитых мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась очередными тремя зачетными пунктами. «Истиклол» разбил «Эсхату» (6:1).
Причем до того команда переиграла «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и с «Равшаном» пришлось заметно повозиться (2:1).
Зато оборона команды представляет собой настоящий бетон. «Истиклол» пропустил всего лишь 4 мяча в чемпионате.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит убедительно. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 3 очка.
На данный момент команда мотивирована оторваться от «армейцев». Да и забивает она в среднем более 3 мячей за матч.
Более того, «Истиклол» способен еще прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.
Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит просто удручающе.
Статистика для ставок
- «Истиклол» забивает больше всех в чемпионате — 24 гола
- «Панджшер» не выиграет 3 матча кряду
- «Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 11.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими друг на друга коэффициентами — 1.85 и 1.88.
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.50БАТЭ — Слуцк: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Копенгаген — Раннерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
«Панджшер» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.
Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться смогут и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.54