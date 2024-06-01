1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. «Панджшер» — «Истиклол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Панджшер»

Турнирное положение: «Панджшер» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Панджшер» победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Панджшер» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).

Причем команда не забивает уже 2 матча кряду. До того она расписала сухую мировую с «Хосилотом».

В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не преуспевала. Да и пропустила команда уже 14 раз.

Команде явно не хватает опыта выступлений на высшем уровне. Да и проиграла она в 6 поединках из 8.

Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только во встрече с лидером им ничего не светит…

«Истиклол»

Турнирное положение: Эта команда проводит яркий сезон. Ныне «Истиклол» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Истиклол» выиграл во всех своих 7 матчах чемпионата. Да и атака по-настоящему блистает: 24 забитых мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась очередными тремя зачетными пунктами. «Истиклол» разбил «Эсхату» (6:1).

Причем до того команда переиграла «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и с «Равшаном» пришлось заметно повозиться (2:1).

Зато оборона команды представляет собой настоящий бетон. «Истиклол» пропустил всего лишь 4 мяча в чемпионате.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит убедительно. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 3 очка.

На данный момент команда мотивирована оторваться от «армейцев». Да и забивает она в среднем более 3 мячей за матч.

Более того, «Истиклол» способен еще прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.

Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит просто удручающе.

Статистика для ставок

«Истиклол» забивает больше всех в чемпионате — 24 гола

«Панджшер» не выиграет 3 матча кряду

«Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 11.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими друг на друга коэффициентами — 1.85 и 1.88.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«Панджшер» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.

Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.54