ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Мадрид — чемпион Испании в сезоне-2023/2024Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге Матс ХуммельсФинал ЛЧ. Рекорд Анчелотти, мотивация Хуммельса, прощание Крооса Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • 11:38
    • Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива»
  • 12:37
    • Источник: Моуринью станет главным тренером «Фенербахче»
  • 10:26
    • ПК-версию God of War: Ragnarök и ремейк Silent Hill 2 показали на State of Play
    Все новости спорта

    «Исктиклол» разнесет аутсайдера

    «Панджшер» — «Истиклол». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 1 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Панджшер» — «Истиклол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Исктиклол»
    1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. «Панджшер» — «Истиклол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 01 Июня 2024 года

    Панджшер

  • Балх
    •  Панджшер 16:00 Istiqlol Dushanbe

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Панджшер»

    Турнирное положение: «Панджшер» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Панджшер» победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 8 поединках таджикского чемпионата.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Панджшер» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).

    Причем команда не забивает уже 2 матча кряду. До того она расписала сухую мировую с «Хосилотом».

    В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не преуспевала. Да и пропустила команда уже 14 раз.

    Команде явно не хватает опыта выступлений на высшем уровне. Да и проиграла она в 6 поединках из 8.

    Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только во встрече с лидером им ничего не светит…

    «Истиклол»

    Турнирное положение: Эта команда проводит яркий сезон. Ныне «Истиклол» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Истиклол» выиграл во всех своих 7 матчах чемпионата. Да и атака по-настоящему блистает: 24 забитых мяча.

  • Подарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • Казахстанский клуб пригласил российского тренера чтобы выиграть титул в год своего 70-летия
  • 29/05/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась очередными тремя зачетными пунктами. «Истиклол» разбил «Эсхату» (6:1).

    Причем до того команда переиграла «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и с «Равшаном» пришлось заметно повозиться (2:1).

    Зато оборона команды представляет собой настоящий бетон. «Истиклол» пропустил всего лишь 4 мяча в чемпионате.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Истиклол» выглядит убедительно. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 3 очка.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На данный момент команда мотивирована оторваться от «армейцев». Да и забивает она в среднем более 3 мячей за матч.

    Более того, «Истиклол» способен еще прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит просто удручающе.

    Статистика для ставок

    • «Истиклол» забивает больше всех в чемпионате — 24 гола

    • «Панджшер» не выиграет 3 матча кряду

    • «Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 11.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими друг на друга коэффициентами — 1.85 и 1.88.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Панджшер» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.

    Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.54

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Данилович — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Самсонова — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бадоса — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Потапова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Паке — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рублев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фернандес — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Муте — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Панджшер» — «Истиклол». 1 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Истиклол». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Истиклол» с коэффициентом 3.04.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры