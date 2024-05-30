30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Шарлотт». Начало игры — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Быки» пока выступают не столь ярко. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» в 14 матчах добыл всего 6 викторий. Да и пропустила команда уже 21 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Нью-Йорк Ред Буллз» уступил «Нью-Йорк Сити» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нью-Йорк Ред Буллз» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 12 пропущенных.

До последней неудачи «быки» выиграли 2 раза кряду. Да и вообще, стабильность результатов союзником команды не назовешь.

Не сыграют: Питер Страуд — травмирован. Шон Нилис — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Нью-Йорк Ред Буллз» старается подняться в топ-3. Команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.

Матчи против «Шарлотта» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Наверняка хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «Шарлотту» «быки» не проигрывали 2 года.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Шарлотт» имеет явные сложности с реализацией. В 15 матчах команда отличилась всего 14 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда взяла всего один пункт. «Шарлотт» не смог одолеть «Филадельфию Юнион» (0:0).

Поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» команда провела не лучшим образом (0:0). А вот «Чикаго Файр» был обыгран минимально.

В пяти последних матчах «Шарлотт» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, не пропустив ни разу.

Не сыграют: Йере Уронен — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шарлотт» выглядит монолитно. Между тем, оборона выглядит словно бетон.

При этом «Шарлотт» не пропускает в 5 матчах кряду. Вот только бы в плане реализации поднатореть!

Команда лишь на 4 очка отстает от 3 места. Да и по игре она смотрится весьма симпатично, особенно налегая на надежные тылы.

Наверняка номинальные гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент не блещет стабильностью.

Статистика для ставок

«Шарлотт» почти 2 года не обыгрывает «быков»

«Шарлотт» не пропускает 5 матчей кряду

«Нью-Йорк Ред Буллз» в среднем забивает чуть менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 5.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Шарлотт» прекрасно обороняется, и явно даст бой нестабильному сопернику.

Гости явно постараются подняться повыше в таблице, к тому же соперник частенько пропускает.

Ставка: «Монреаль» не проиграет за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.98