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    «Навбахор» уверенно одолеет «олимпийцев»

    «Навбахор» — «Олимпик». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Олимпик»
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    «Навбахор»
    30 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Олимпик». Начало игры — в 17:30 мск. «Навбахор» — «Олимпик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 30 Мая 2024 года

    Навбахор

  • Наманган
    •  Навбахор 17:30 Олимпик Ташкент

    Олимпик Ташкент

  • Ташкент
    •

    «Навбахор»

    Турнирное положение: «Навбахор» бьется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Навбахор» еще ни разу не уступил в нынешнем чемпионате. В 8 матчах команда по 4 раза победила и сыграла вничью.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. Лидер не сумел одолеть «Металлург» Бекабад (1:1).

    А вот до того команда минимально переиграла «Нефтчи» Фергана. Да и вообще, до последней ничьей «Навбахор» выиграл трижды кряду.

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Навбахор» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует приличные результаты. Да и средняя результативность составляет ровно 2 гола за матч.

    Матчи против «Олимпика» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 2 раза при одном поражении.

    Несомненно, «Навбахор» постарается закрепиться на первом месте таблицы. Хозяева явно будут активно атаковать.

    «Олимпик»

    Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в нижней части турнирной таблицы. Ныне «Олимпик» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Олимпик» лишь на один зачетный балл опережает зону вылета. Плюс команда выиграла всего в 2 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять три очка. «Олимпик» не смог одолеть «Андижан» (0:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (4:2). Правда, поединок с «Пахтакором» завершился коллизией (1:2).

    Забивает команда в среднем гол за матч. Зато «Олимпик» пропускает относительно немного: 9 мячей в 7 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Олимпик» выглядит достаточно неплохо. Вот только реализацию срочно надо поправлять!

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    При этом оборона команды действует монолитно. «Олимпик» потенциально обязан быть в середине таблицы.

    Более того, «олимпийцы» в последнем очном поединке переиграли «Навбахор» (2:1). Вот только сейчас добыть очки будет крайне непросто.

    Нет сомнений, что номинальные гости не боятся лидера. Да и надежные тылы могут стать важной составляющей локального успеха.

    Статистика для ставок

    • «Навбахор» еще ни разу не проиграл в нынешнем чемпионате

    • «Навбахор» в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Олимпик» в среднем забивает 1 мяч за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.76, а победа оппонента — в скромные 6.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева стремятся утвердиться на первом месте, и явно сыграют активно в атаке.

    «Навбахор» явно сильнее «олимпийцев», да и фактор родных стен поможет команде победить.

    Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.47

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    «Навбахор» — «Олимпик». 30 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Олимпик». Начало игры — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Олимпик» с коэффициентом 2.12.
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