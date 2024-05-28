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    «Курессааре» — «Пярну Вапрус». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Курессааре» — «Пярну Вапрус»
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    «Пярну Вапрус»
    28 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. «Курессааре» — «Пярну Вапрус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Мая 2024 года

    Курессааре

  • Курессааре
    •  Курессааре 18:00 Вапрус

    Вапрус

  • Пярну
    •

    «Курессааре»

    Турнирное положение: Этой команде снова приходиться биться за выживание в элите. На данный момент она находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Курессааре» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и средняя результативность ненамного превышает гол за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла разжиться баллами. «Курессааре» минимально уступил «Флоре».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Курессааре» дважды уступил при 3 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Вот только безвыигрышная серия достигла уже 5 матчей кряду. Да и проиграла команда в половине своих поединков в рамках эстонского чемпионата.

    Не сыграют: Павел Домов — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас «Курессааре» пребывает в заметном кризисе. Да и голы даются команде крайне натужно.

    Матчи с «Пярну Вапрусом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Курессааре» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последних неудач. Да и оппонент слабовато выглядит в атаке.

    «Пярну Вапрус»

    Турнирное положение: Пярнусцы не хватают звезд с неба. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пярну Вапрус» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах пярнусцы настреляли всего 11 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один балл. Дома она не смогла одолеть «Таммеку» (1:1).

    Причем до того команда проиграла «Левадии» (0:2). Зато «Флора» была сенсационно обыграна (1:0).

    Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 19 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последнее время пярнусцы несколько улучшили свои результаты. Дать бой команда может кому угодно.

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    Между тем, «Пярну Вапрус» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Правда, выиграть удалось всего лишь в 3 матчах чемпионата.

    Причем 2 месяца назад пярнусцы переиграли «Курессааре» (3:2). Решающий мяч команда провела в самом эндшпиле встречи.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал в плане результатов.

    Статистика для ставок

    • «Пярну Вапрус» 2 месяца назад переиграл «Курессааре» (3:2)

    • «Курессааре» не выигрывает 5 матчей подряд

    • «Курессааре» не забивал в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Курессааре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.72 и 2.03.

    Прогноз: И те, и другие несколько опережают опасную зону, и явно не будут особо рисковать.

    Обе команды в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в созидательном плане.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева переиграют пярнусцев.

    Ставка: Победа «Курессааре» за 2.16

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    «Курессааре» — «Пярну Вапрус». 28 мая в 13-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Пярну Вапрус». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Курессааре» — «Пярну Вапрус» с коэффициентом 2.03.
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