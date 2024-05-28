Курессааре
Вапрус
«Курессааре»
Турнирное положение: Этой команде снова приходиться биться за выживание в элите. На данный момент она находится на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Курессааре» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и средняя результативность ненамного превышает гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла разжиться баллами. «Курессааре» минимально уступил «Флоре».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Курессааре» дважды уступил при 3 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Вот только безвыигрышная серия достигла уже 5 матчей кряду. Да и проиграла команда в половине своих поединков в рамках эстонского чемпионата.
Не сыграют: Павел Домов — травмирован.
Состояние команды: сейчас «Курессааре» пребывает в заметном кризисе. Да и голы даются команде крайне натужно.
Матчи с «Пярну Вапрусом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Курессааре» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются извлечь уроки из последних неудач. Да и оппонент слабовато выглядит в атаке.
«Пярну Вапрус»
Турнирное положение: Пярнусцы не хватают звезд с неба. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Пярну Вапрус» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах пярнусцы настреляли всего 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один балл. Дома она не смогла одолеть «Таммеку» (1:1).
Причем до того команда проиграла «Левадии» (0:2). Зато «Флора» была сенсационно обыграна (1:0).
Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 12 матчах чемпионата она дала результативный сбой 19 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последнее время пярнусцы несколько улучшили свои результаты. Дать бой команда может кому угодно.
Между тем, «Пярну Вапрус» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Правда, выиграть удалось всего лишь в 3 матчах чемпионата.
Причем 2 месяца назад пярнусцы переиграли «Курессааре» (3:2). Решающий мяч команда провела в самом эндшпиле встречи.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал в плане результатов.
Статистика для ставок
- «Пярну Вапрус» 2 месяца назад переиграл «Курессааре» (3:2)
- «Курессааре» не выигрывает 5 матчей подряд
- «Курессааре» не забивал в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Курессааре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.72 и 2.03.
- 3.30Фортуна — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.82Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.50НАК Бреда — Эксельсиор: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: И те, и другие несколько опережают опасную зону, и явно не будут особо рисковать.
Обе команды в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в созидательном плане.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева переиграют пярнусцев.
Ставка: Победа «Курессааре» за 2.16