В четверг, 23 мая, в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Рияд» на своем поле примет «Аль-Наср». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Аль-Рияд» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в чемпионате Саудовской Аравии. После 32-х туров «Аль-Рияд» набрал 31 очко, опережая «красную» зону на 2 балла.

Интересно, что команда занимает последнее место в лиге по результативности. «Аль-Рияд» забил всего лишь 29 голов за 32 встречи при 54-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата страны команда сыграла вничью с «Аль-Хазмом» (1:1), а до этого также поделила очки с «Аль-Таавуном» (0:0).

В последних 5-и встречах «Аль-Рияд» проиграл только «Аль-Таи» (1:2), трижды сыграл вничью и обыграл «Аль-Ахли» (2:1). За этот период команда забила 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Рияд» вполне может сохранить прописку в чемпионате, если за 2 тура до конца наберет хотя бы пару очков. К тому же, в последних матчах команда стабильно набирала баллы.

К слову, «Аль-Рияд» — одна из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, занимая только 16-е место в таблице по этому показателю. Команда набрала 18 очков из 48-и возможных.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: После 32-х туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице с 78-ю очками в активе. Команда уже точно не будет претендовать на чемпионство в лиге.

«Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на 12 очков за 2 тура до конца чемпионата. К тому же, команда и не отпустится ниже, ведь опережает 3-ю строчку на 17 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата страны «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), а до этого обыграла «Аль-Ахдуд» (3:2), забив решающий гол на 90+1-й минуте.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период «Аль-Наср» 5 раз победил и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: У «Аль-Насра» уже нет глобальных задач в чемпионате. К тому же, нападающий команды Криштиану Роналду продолжает клепать голы и голевые передачи. После 29-и матчей португалец забил 33 гола и сделал 11 ассистов, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

«Аль-Наср» уже обыгрывала «Аль-Рияд» в нынешнем сезоне. В рамках 16-го тура чемпионата команда Криштиану Роналду разгромила соперника со счетом 4:1, а сам португалец забил гол и оформил ассист.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» не проигрывает в 6-и последних матчах

В 3-х последних матчах «Аль-Рияд» непременно играл вничью

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.25, победа «Аль-Рияда» — 7.60, ничья — 6.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.10 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме команды вполне могут забить несколько голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.88.

Прогноз: В последних очных матчах «Аль-Наср» забивал «Аль-Рияду» минимум 3 гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Аль-Наср» 2.5 больше за 1.77.