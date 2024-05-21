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    Удержится ли «Копенгаген» в зоне еврокубков?

    «Орхус» — «Копенгаген». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, датская Суперлига, 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орхус» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген» занимает 3-е место
    21 мая в девятом туре чемпионата Дании по футболу сыграют «Орхус» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. «Орхус» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Дания. Суперлига 21 Мая 2024 года

    Орхус

  • Орхус
    •  Орхус 20:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Орхус»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей датской Суперлиги «Орхус» занимает пятое место с 38 очками и разницей мячей 36-42.

    Команда на 20 баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому уже не выйдет в континентальные турниры, поэтому ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Силькеборгу» — 0:1.

    Эта неудача стала для клуба шестой кряду. Все эти поединки пришлись на датское первенство и Кубок страны.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщаются.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Орхус» ни разу не выиграл при шести поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

    Патрик Мортенсен — самый результативный игрок команды в лиге с 12-ю голами.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» занимает третье место с 58 баллами. В его активе 45 забитых мячей, в пассиве — 23 пропущенных.

    Команда находится в зоне еврокубков и на два очка опережает четвертую, уже нееврокубковую позицию, поэтому мотивации на финише сезона ей не занимать.

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  • 17/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл «Мидтьюлланн» (1:2).

    Эта неудача прервала победную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщаются.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Копенгаген» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Пока что осечка в последнем туре серьезно не повлияла на позиции коллектива в зоне еврокубков, но отрыв в два балла уже не оставляет возможностей для потери очков.

    Мохамед Эльюнусси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Орхуса» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Копенгагена» обе команды забили при тотал блольше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Копенгаген» выиграл при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Орхуса» — в 6.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их четырех последних выездных поединков.

    При этом в пяти из семи последних матчей «Орхуса» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и в поединке будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей сыграл именно такой расклад.

    Ставка: «Копенгаген» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Орхус» — «Копенгаген». 21 мая в девятом туре чемпионата Дании по футболу сыграют «Орхус» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Орхус» — «Копенгаген» с коэффициентом 1.80.
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