21 мая в девятом туре чемпионата Дании по футболу сыграют «Орхус» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. «Орхус» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орхус»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей датской Суперлиги «Орхус» занимает пятое место с 38 очками и разницей мячей 36-42.

Команда на 20 баллов отстает от зоны еврокубков, поэтому уже не выйдет в континентальные турниры, поэтому ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Силькеборгу» — 0:1.

Эта неудача стала для клуба шестой кряду. Все эти поединки пришлись на датское первенство и Кубок страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщаются.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Орхус» ни разу не выиграл при шести поражениях и одной ничьей.

Такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

Патрик Мортенсен — самый результативный игрок команды в лиге с 12-ю голами.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» занимает третье место с 58 баллами. В его активе 45 забитых мячей, в пассиве — 23 пропущенных.

Команда находится в зоне еврокубков и на два очка опережает четвертую, уже нееврокубковую позицию, поэтому мотивации на финише сезона ей не занимать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл «Мидтьюлланн» (1:2).

Эта неудача прервала победную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщаются.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Копенгаген» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Пока что осечка в последнем туре серьезно не повлияла на позиции коллектива в зоне еврокубков, но отрыв в два балла уже не оставляет возможностей для потери очков.

Мохамед Эльюнусси — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Орхуса» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Копенгагена» обе команды забили при тотал блольше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Копенгаген» выиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Орхуса» — в 6.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их четырех последних выездных поединков.

При этом в пяти из семи последних матчей «Орхуса» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и в поединке будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей сыграл именно такой расклад.

Ставка: «Копенгаген» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.25