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    Сохранит ли «Рома» шансы на Лигу чемпионов?

    «Рома» — «Дженоа». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Дженоа»
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    Альберт Гудмундссон
    «Рома» на своем поле сыграет против «Дженоа» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 21:45 по мск. «Рома» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Рома»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Рома» занимает шестое место таблицы Серии А с 60 очками и разницей мячей 63-44.

    Команда на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов, которая для Италии в этом сезоне начинается с пятой строчки, поэтому ей крайне важно победить.

    Рома — Дженоа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На выезде он уступил прямому конкуренту «Аталанте» (1:2), чем крайне усложнил задачу выйти в главный еврокубок.

    Перед этим «джаллоросси» дважды сыграли вничью в разных турнирах. При этом соперники также были серьезные — «Ювентус» в Серии А и «Байер» в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Спинаццола, Дибала — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Рома» ни разу не победила при трех ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты серьезно ударили по перспективам «Волков» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, так что осечка в грядущей дуэли наверняка поставит крест на этих надеждах.

    Пауло Дибала — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами, но он травмирован, что еще сильнее бьет по шансам римлян.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Дженоа» занимает 11-е место с 36 очками и разницей мячей 43-44.

    Команда на 13 очков отстает от зоны еврокубков и на 14 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

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  • 14/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре одержал победу. Он сумел обыграть «Сассуоло» на своем поле, хотя по ходу игры уступал 0:1.

    Этот успех стала для генуэзцев вторым в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Мессиас, Витинья, Малиновский, Бани — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Дженоа» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как крепкого середняка итальянского первенства, который хотя звезд с неба не хватает, в то же время весьма неуступчив.

    Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами, что позволяет ему занимать 4-е место в списке лучших снайперов лиги.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Ромы» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Ромы» было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Дженоа» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Эмполи» — в 3.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    При этом в пяти из семи последних матчей «Дженоа» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь они не проиграли в трех последних матчах, а «Рома» не знает побед вот уже пять поединков кряду.

    Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.61

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    «Рома» — «Дженоа». «Рома» на своем поле сыграет против «Дженоа» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Дженоа» с коэффициентом 1.90.
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